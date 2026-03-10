المواصلات الطرقية لـ سانا: مشاريع لصيانة الطرق الدولية والرئيسية بالمحافظات الشرقية

دمشق-سانا

كشف المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية التابعة لوزارة النقل السورية، المهندس معاذ نجار، عن خطة المؤسسة للجزيرة السورية لعام 2026، والتي تتضمن تنفيذ حزمة واسعة من مشاريع الصيانة والتأهيل للطرق الدولية والرئيسية في محافظتي دير الزور والرقة، بهدف تحسين واقع الشبكة الطرقية، وتعزيز حركة النقل بين المحافظات.

أكثر من 80 مليار ليرة

وأوضح نجار في تصريح لمراسلة سانا، اليوم الثلاثاء، أن خطة المؤسسة في دير الزور تشمل صيانة طريق (دير الزور– الميادين– البوكمال) مع تنفيذ تحويلة الميادين، وصيانة الجسور المدمرة على طريق (الصالحية– السويعية)، بكلفة تقديرية تبلغ 39.4 مليار ليرة سورية، إضافة إلى صيانة طريق (دير الزور – الميادين– البوكمال الجديد) بكلفة 3 مليارات ليرة.

وبيّن نجار أن المشاريع تتضمن أيضاً صيانة طريق (دير الزور– تدمر) بكلفة 15 مليار ليرة، وصيانة طريق (دير الزور– الرقة (شامية) )، مع صيانة الجسور المدمرة على الطريق (عياش- الطريف– التبني) بكلفة تقديرية تبلغ نحو 13.4 مليار ليرة.

مشاريع خدمية

وأشار مدير المؤسسة إلى أن الخطة تتضمن مشاريع خدمية عديدة، منها صيانة التصريف المطري للشبكة الطرقية في دير الزور بكلفة 400 مليون ليرة، وتنفيذ أعمال النظافة على الشبكة الطرقية في المحافظة بكلفة 300 مليون ليرة.

وأضاف نجار: إن الخطة تشمل صيانة وتأهيل جسر عين أبو جمعة على طريق (دير الزور– الرقة) بكلفة مليار ليرة، وإعادة تأهيل جسر الكنامات في دير الزور بكلفة 500 مليون ليرة.

كما لفت نجار إلى أن المؤسسة تعمل على تنفيذ عمليات تأهيل وصيانة للطرق الطويلة، منها طريق دير الزور 47 الذي يربط بين محافظتي دير الزور والحسكة بطول 65 كم بكلفة 5 مليارات ليرة، وطريق (دير الزور– الحسكة) القديم بطول 70 كم بكلفة 3 مليارات ليرة، وطريق (دير الزور– الرقة (جزيرة) بطول 80 كم بكلفة 3 مليارات ليرة، وطريق (دير الزور– البوكمال (جزيرة) بطول 140 كم بكلفة 5 مليارات ليرة.

وتتضمن الخطة في محافظة الرقة، وفق نجار، مشاريع صيانة أوتستراد (الرقة – حلب) بطول 35 كم للفرعين بكلفة تقديرية تبلغ 25 مليار ليرة، وطريق (الرقة– تل أبيض) بطول 20 كم بكلفة 15 مليار ليرة.

كما تشمل صيانة طريقي (الرقة– معدان– دير الزور) بطول 10 كم، و(الرقة– أثريا– سلمية) بطول 13 كم بكلفة 10 مليارات ليرة لكل منهما، وصيانة طريقي (المنصورة– الرصافة– أثريا)، و(الرقة– الكرامة– المطب– دير الزور) بطول 7 كم، وبكلفة 5 مليارات ليرة لكل منهما.

تأهيل البنية التحتية

وأكد نجار أن هذه المشاريع تأتي في إطار خطة المؤسسة لإعادة تأهيل البنية التحتية للطرق في المحافظات الشرقية، وتحسين الربط بين المدن والمراكز الإنتاجية، بما يسهم في دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل حركة المواطنين والبضائع.

وأشار مدير عام المؤسسة إلى أن البدء بتنفيذ هذه المشاريع سيكون فور صدور قرار توزيع الاعتمادات المالية اللازمة، ليصار بعدها إلى استكمال الإجراءات الفنية والإدارية وإطلاق أعمال التنفيذ على الأرض.

وتعمل وزارة النقل منذ تحرير المنطقة الشرقية من “قسد” على إعداد الدراسات الفنية اللازمة لتأهيل وصيانة الجسور والطرق المتضررة، بهدف إعادة ربط المدن والبلدات بشبكة النقل الرئيسية وتحسين واقع البنية التحتية في هذه المحافظات، حيث أنهت أعمال الحل الإسعافي والصيانة لجسر الرقة القديم (جسر المنصور)، وأعادت فتحه أمام حركة المرور بعد استكمال جميع أعمال التدعيم والصيانة الفنية، تمهيداً للانتقال إلى تأهيل جسر الرقة الجديد (جسر الرشيد) وفق الدراسة الهندسية المعتمدة.