وزير الأوقاف: دعم صندوق التنمية السوري واجب وطني وأخلاقي

دمشق-سانا

أكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، أن التكافل الاجتماعي يشكل ركناً أساسياً في بناء الوطن وتعزيز صموده، مشيراً إلى أن دعم صندوق التنمية السوري هو واجب وطني وأخلاقي.

وفي منشور له عبر منصة “X” أوضح شكري، أنه وجّه خطباء المساجد في مختلف المحافظات السورية إلى دعوة المصلين للمساهمة في دعم الصندوق، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها وزارة الأوقاف في تعزيز قيم التعاون والتكافل بين أبناء المجتمع.

وقال وزير الأوقاف: “أدعو أهلنا الكرام إلى البذل والعطاء، فالوطن أمانة والتكافل مسؤولية، وما تقدّمونه اليوم هو ذخر لكم في الآخرة واستثمار في مستقبل بلدنا وأبنائنا”.

وتأتي هذه الدعوة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر إشراك مختلف شرائح المجتمع في دعم المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن.