الهلال الأحمر السوري يتسلم آليات طبية وخدمية لدعم المناطق المتضررة

‏‏دمشق-سانا‏‏

تسلمت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري اليوم، دفعة جديدة من الآليات الطبية والخدمية، مقدمة من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وذلك من خلال التعاون المشترك لتعزيز الخدمات الطبية في سوريا، ولا سيما في المناطق المتضررة والنائية.

وتضمنت الدفعة المستلمة 4 عيادات متنقلة مجهزة، و3 سيارات إسعاف، و3 حافلات نقل، بما يسهم في رفع الجاهزية وضمان سرعة الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

‏وفي تصريح لـ”سانا” أوضح رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري محمد حازم بقلة، أن هذه المبادرة جاءت نتيجة تعاون مستمر مع الاتحاد الدولي يمتد لخمسة عشر عاماً، مشيراً إلى أن فرق الهلال الأحمر تعمل في المناطق صعبة الوصول للاستجابة لاحتياجاتها، وذلك من خلال تقديم العيادات المتنقلة لتعزيز الدعم الطبي فيها وتحويلها إلى مراكز صحية موجودة بشكل دائم.

‏من جانبها، أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في سوريا كارين سورينسون، أن الاتحاد يثمن شراكته مع الهلال الأحمر السوري لإيصال الخدمات الطبية والصحية من دواء وعلاج للمحتاجين.

وأعربت سورينسون عن سعادة الاتحاد بتقديم هذه المعدات الطبية من سيارات إسعاف وعيادات متنقلة لمساعدة الهلال الأحمر السوري للوصول إلى المتضررين، ولا سيما الذين لا يستطيعون الوصول إلى الأماكن البعيدة والمتضررة.

‏وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من التحركات الإنسانية الهادفة لتمكين المنظمات المحلية ورفع قدرتها اللوجستية، لضمان الاستجابة للفئات الأكثر احتياجاً في جميع أنحاء البلاد.

