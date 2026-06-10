قافلة مساعدات من محافظة الحسكة للمتضررين من ارتفاع منسوب مياه الفرات في دير الزور

دير الزور-سانا

وصلت إلى مدينة دير الزور عصر اليوم الأربعاء قافلة مساعدات مقدمة من أهالي محافظة الحسكة للمتضررين من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في محافظة دير الزور، نظمتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة.

وتضم القافلة سللاً غذائية وفرشاً وبطانيات ومواد طبية، وسللاً صحية سيتم توزيعها على المتضررين.

وأفاد المكلف بإدارة جنوب القامشلي وأحد أعضاء إدارة الشؤون السياسية في الحسكة صكر اسمير لمراسل سانا، بأن أهالي الحسكة قاموا بحملة المساعدات لأهلهم في دير الزور رغم الأوضاع المعيشية والخدمية التي تعاني منها الحسكة، إلا أن أهلها آثروا أن يساهموا ولو بشيء قليل وفاء لإخوانهم في دير الزور.

من جانبه أوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة دير الزور مهند حنيدي في تصريح مماثل أنهم استقبلوا صباح اليوم قافلة مساعدات من اللاذقية، والآن استقبلوا قافلة مساعدات من محافظة الحسكة للمتضررين في المحافظة، وهذا يعبر عن روابط الأخوة والمحبة بين أبناء الشعب السوري العظيم الذي يقدم منذ اليوم الأول في الثورة وإلى هذا اليوم صور الثبات بعد كل محنة.

واعتبر المكلف بتسيير أمور منطقة جنوب الحسكة عدنان درويش أن حملة اليوم من محافظة الحسكة، هي صورة من صور الإيثار على الرغم من الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المحافظة، مشيراً إلى أن أهالي دير الزور هم الذين قدموا الدروس في هذه الحملات، وهم السباقون في هذا الميدان، وأن حملة اليوم هي لرد جزء ولو قليل إلى هذه المحافظة المعطاء وأهلها الطيبين.

وأشار إلى أنه خلال اليومين القادمين سيكون هناك 4000 سلة غذائية من منظمات محلية قادمة إلى محافظة دير الزور، بالإضافة إلى أربع أو خمس شاحنات تنتظر العبور من رأس العين في تركيا من أبناء محافظة الحسكة، وستدخل إلى محافظة دير الزور.

ووصلت إلى محافظة دير الزور، في وقت سابق اليوم الأربعاء، قافلة مساعدات إغاثية من أهالي اللاذقية، نظمتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية، دعماً للأهالي المتضررين جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات مؤخراً.

وشهدت مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‌‏دير ‏الزور ‏والرقة مؤخراً، ‏ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب ‏المياه، ما استدعى تشكيل غرفة عمليات مشتركة، ‏لمتابعة تطورات الوضع والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية، ولحماية ‏السكان والممتلكات، وتقليل ‏الخسائر المحتملة.