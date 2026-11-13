أمن المعلومات يحذّر من ثغرة في خادم Apache HTTP تتيح تنفيذ أوامر عن بُعد

دمشق-سانا

حذّر مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات من ثغرة حرجة في خادم Apache HTTP، تتيح للمهاجمين تنفيذ أوامر عن بُعد دون مصادقة، بما يهدّد بيانات الخادم والخدمات التي يستضيفها.

وأوضحت الهيئة في صفحتها على فيسبوك أمس الخميس، أن الثغرة تحمل المعرّف CVE-2026-119618، وتؤثّر في وحدة mod_http2 ضمن الإصدارات من 2.4.55 إلى 2.4.70 عند تفعيل HTTP/2.

ودعا المركز مسؤولي الأنظمة للتحديث الفوري إلى الإصدار 2.4.71 أو تثبيت الحزمة المصحّحة المعتمدة من موزّع النظام، ثم إعادة تشغيل الخدمة ومراجعة سجلات الخادم لرصد أي نشاط غير مصرّح به.

وخادم Apache HTTP “المعروف اختصاراً بـ Apache” هو برنامج خادم ويب “Web Server” مجاني ومفتوح المصدر يستخدم لتوصيل صفحات ومحتوى الويب للمستخدمين عبر الإنترنت.