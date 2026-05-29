وزارة الإدارة المحلية: إجراءات إسعافية في دير الزور لمواجهة ‏ارتفاع منسوب مياه الفرات ‏

دمشق-سانا‎ ‎

أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية أن لجنة الاستجابة ‏للطوارئ في محافظة دير الزور، تواصل بالتنسيق مع الجهات ‏المعنية، تنفيذ إجراءات إسعافية عاجلة لمواجهة ارتفاع منسوب مياه ‏نهر الفرات، بهدف حماية الأهالي والحد من الأضرار المحتملة في ‏المناطق‎.‎

وأكدت الوزارة في بيان عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، أن ‏الأولوية القصوى تتركز حالياً على سلامة المواطنين، عبر إخلاء ‏المناطق المنخفضة والأكثر عرضة للغمر، وإيقاف حركة العبارات ‏النهرية والمعابر غير الآمنة، إلى جانب تدعيم الجسور وحماية ‏محطات المياه والبنية التحتية الحيوية‎.‎

وبينت الوزارة أن عمليات الإخلاء شملت عدداً من المناطق ‏المعرضة للخطر، أبرزها حويجة صكر، وحويجة قاطع، وحويجة ‏بومسعة، وحويجة البومعيش، والمراجدة، وبعض مناطق التبني، كما ‏تم إيقاف العبارات النهرية بالكامل، مع الإبقاء على العبور للحالات ‏الضرورية فقط في مناطق الميادين وجسر السياسية والبغيلية‎.‎

وفي إطار حماية البنية التحتية، أوضحت الوزارة أن المياه غمرت ‏الجسر الترابي في مدينة دير الزور وجسر الميادين، فيما تم تنفيذ ‏خطة عاجلة لتدعيم جسر العشارة ومعبر الطوارئ في البغيلية، كما ‏خرج نحو 60 محطة مياه من الخدمة، في حين يجري تأمين ‏صهاريج مياه لتغطية احتياجات القرى المتضررة‎.‎

وبينت الوزارة أنه على الصعيد الصحي والإغاثي، رفعت الجهات ‏المختصة حالة الاستنفار على مدار الساعة، حيث جرى تجهيز ‏المشافي بالأدوية والمستلزمات الطبية، ودعم بعض المراكز ‏الصحية بأجهزة غسيل كلية، إضافة إلى تأمين زوارق لنقل الكوادر ‏الطبية وتجهيز مراكز إيواء وفرق إخلاء وإسعاف‎.‎

وأكدت الوزارة أن فرقاً ميدانية تعمل بشكل متواصل لتعزيز ‏شبكات الاتصال في المناطق المهددة ومتابعة التطورات الميدانية، ‏وسط دعوات متكررة للأهالي إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة ‏والابتعاد عن ضفاف النهر، ومنع الأطفال من الاقتراب من المياه أو السباحة فيها‎.‎

وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس الخميس، عن تحديد الاحتياجات ‏اللوجستية والخدمية الضرورية اللازمة لمعالجة تطورات ‌‏الأوضاع الناتجة عن ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظة دير ‏الزور، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية‎.‎