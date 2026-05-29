وزارة الطوارئ: استمرار نقل الحالات الإنسانية بين ضفتي الفرات ‏بعد انقطاع الجسور

دمشق-سانا



أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية أن فرقها واصلت اليوم ‏الجمعة نقل الحالات الإنسانية بين ضفتي ‏نهر الفرات بعد انقطاع الجسور ‏جراء ارتفاع منسوب مياه النهر‎.‎

‎ ‎

وأوضحت الوزارة في بيان عبر قناتها على التلغرام، أن هذه ‏الجهود تأتي في إطار عمل لجنة الاستجابة للطوارئ، بهدف ‏تأمين نقل ‏المواطنين المرضى والحالات الإسعافية والاحتياجات الإنسانية العاجلة، ‏في ظل الظروف الحالية التي تشهدها ‏المحافظة‎.‎

‎ ‎

وأشارت الوزارة إلى استمرار التنسيق والاستجابة الميدانية للتعامل مع ‏تداعيات ارتفاع منسوب مياه الفرات في محافظتي ‏دير الزور والرقة.‏

‎ ‎

وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‏‌‏دير ‌‏الزور ‏والرقة منذ عدة أيام ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب ‏مياه النهر، ‏ما ‏تسبب ‌‏بتضرر 2400 عائلة في دير الزور، في حين تقوم فرق ‌‏الطوارئ والدفاع ‌‏المدني والجهات ‏المحلية ‏برفع حالة ‏الجاهزية ‌‏واتخاذ تدابير وقائية، وتنفيذ ‌‏عمليات إخلاء عند ‏الضرورة، بهدف ‌‏حماية ‏السكان والممتلكات وتقليل ‌‏‌‏الخسائر ‏المحتملة.‏