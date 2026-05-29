وزارة الطوارئ: استمرار نقل الحالات الإنسانية بين ضفتي الفرات ‏بعد انقطاع الجسور

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية أن فرقها واصلت اليوم الجمعة نقل الحالات الإنسانية بين ضفتي نهر الفرات بعد انقطاع الجسور جراء ارتفاع منسوب مياه النهر.
وأوضحت الوزارة في بيان عبر قناتها على التلغرام، أن هذه الجهود تأتي في إطار عمل لجنة الاستجابة للطوارئ، بهدف تأمين نقل المواطنين المرضى والحالات الإسعافية والاحتياجات الإنسانية العاجلة، في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المحافظة.
وأشارت الوزارة إلى استمرار التنسيق والاستجابة الميدانية للتعامل مع تداعيات ارتفاع منسوب مياه الفرات في محافظتي دير الزور والرقة.
وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة منذ عدة أيام ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب مياه النهر، ما تسبب بتضرر 2400 عائلة في دير الزور، في حين تقوم فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات المحلية برفع حالة الجاهزية واتخاذ تدابير وقائية، وتنفيذ عمليات إخلاء عند الضرورة، بهدف حماية السكان والممتلكات وتقليل الخسائر المحتملة.
