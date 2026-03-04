انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأمطار في أغلب المناطق

دمشقسانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية في المنطقة الشرقية، وأدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية في باقي المناطق.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن الجو نهاراً يكون غائماً جزئياً بشكل عام، يتحول إلى غائم في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية، حيث تصبح الفرصة مهيأة لهطل أمطار بدءاً من هذه المناطق، على أن يمتد الهطل خلال ساعات الليل إلى أغلب المناطق، ويكون مصحوباً بالرعد أحياناً، ولا سيما في المناطق الشمالية الغربية والساحلية والوسطى والجزيرة، فيما تبقى فرص الهطل ضعيفة في المنطقة الجنوبية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 70 كيلومتراً في الساعة في المناطق الوسطى والمرتفعات الساحلية والجنوبية، ما يؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الشرقية والبادية، بينما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت مديرية الأرصاد إلى أن الجو خلال الليل يكون بارداً نسبياً إلى بارد في المرتفعات، محذرة من حدوث الصقيع، وتشكل ضباب خفيف في غوطة دمشق وأقصى المناطق الشمالية الشرقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية: