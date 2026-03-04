وزير التنمية الإدارية: مدونة السلوك الوظيفي إطار قيمي يعزز النزاهة والشفافية

دمشق-سانا

أكد وزير التنمية الإدارية السوري محمد حسان السكاف أن مدونة السلوك الوظيفي أُعدّت لتكون إطاراً قيمياً يحكم علاقة الموظف بعمله وزملائه ومتلقي الخدمة والمجتمع، ومرجعاً وطنياً يُرسّخ القيم المهنية في الوظيفة العامة، ويُعزّز ثقافة الالتزام والحياد والشفافية، ويجعل من السلوك المهني معياراً للأداء والتميز.

وأوضح الوزير السكاف في منشور عبر منصة X اليوم الأربعاء، أن المدونة تنطلق من إيمان راسخ بأن السلوك الوظيفي يشكّل إحدى الركائز الجوهرية لبناء إدارة عامة حديثة ومسؤولة.

وقال: “إن هذه المدونة تؤسس لبيئة عمل عادلة ومحفزة تحمي الموظف وتوازن بين الحقوق والواجبات، وتدعم المساءلة والشفافية بما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة”.

وتأتي مدونة السلوك في إطار جهود وزارة التنمية الإدارية لترسيخ مبادئ الإصلاح الإداري وتطوير الأداء المؤسسي، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.

