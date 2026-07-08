مصرع 21 شخصاً بانهيار أرضي في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين

dd7b1b9a 9698 464c 9927 a3d33cc5831e c231fd45 مصرع 21 شخصاً بانهيار أرضي في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين

بكين-سانا

لقي 21 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون، جرّاء انهيار أرضي وقع أمس الثلاثاء في محافظة تانتشانغ بمقاطعة قانسو شمال غربي الصين.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن حكومة مدينة لونغنان قولها في بيان: إنّه ومع اكتمال عمليات البحث و الإنقاذ في موقع الانهيار الأرضي في قرية رنتسانغ بالمدينة، تم تأكيد مقتل 21 شخصاً وإصابة سبعة آخرين، فيما تم إنقاذ خمسة أشخاص.

وعقب وقوع الكارثة، دفعت السلطات بعدد من فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، ضمت عناصر من أجهزة الطوارئ والإطفاء والشرطة.

وتشهد الصين عدداً أكبر من المتوسط من الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة خلال موسم الأمطار لعام 2026، وقد تواجه مناطق عديدة الجفاف والفيضانات في آن واحد ما يزيد من صعوبة الوقاية من الكوارث والسيطرة عليها.

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