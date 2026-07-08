مصرع 21 شخصاً بانهيار أرضي في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين

بكين-سانا



لقي 21 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون، جرّاء انهيار أرضي وقع أمس الثلاثاء في محافظة تانتشانغ بمقاطعة قانسو شمال غربي الصين.



ونقلت وكالة “شينخوا” عن حكومة مدينة لونغنان قولها في بيان: إنّه ومع اكتمال عمليات البحث و الإنقاذ في موقع الانهيار الأرضي في قرية رنتسانغ بالمدينة، تم تأكيد مقتل 21 شخصاً وإصابة سبعة آخرين، فيما تم إنقاذ خمسة أشخاص.

وعقب وقوع الكارثة، دفعت السلطات بعدد من فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، ضمت عناصر من أجهزة الطوارئ والإطفاء والشرطة.



وتشهد الصين عدداً أكبر من المتوسط من الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة خلال موسم الأمطار لعام 2026، وقد تواجه مناطق عديدة الجفاف والفيضانات في آن واحد ما يزيد من صعوبة الوقاية من الكوارث والسيطرة عليها.