نقابة المعلمين: التفجيران الإرهابيان في دمشق انتهاك للقيم ومحاولة لزعزعة الاستقرار

نقابة معلمي سوريا نقابة المعلمين: التفجيران الإرهابيان في دمشق انتهاك للقيم ومحاولة لزعزعة الاستقرار

دمشق-سانا

أدانت نقابة المعلمين في سوريا التفجيرين الإرهابيين في دمشق، مؤكدة أنهما انتهاك صارخ للقيم الإنسانية، ومحاولة يائسة لزعزعة استقرار الوطن.

وأكدت النقابة في بيان أن هذه الجرائم الدنيئة لن تنال من صمود السوريين، بل ستزيدهم تلاحماً لحماية وطنهم وصون مقدراته، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية جامعة.

وأشارت إلى أن نيران الإرهاب لن توقف مسيرة العمل وبناء الأجيال، وأن إصرار العاملين على مواصلة رسالتهم السامية هو الرد الأقوى والواقعي في صياغة مستقبل حر وواعد للوطن.

وأعربت النقابة عن خالص تضامنها مع المصابين وأسرهم، متمنية لهم الشفاء العاجل، ومثمنة يقظة الأجهزة الأمنية الساهرة على ملاحقة المتورطين وترسيخ الأمن والأمان.

وكان قتل شخص، وأصيب 36 جراء التفجيرين اللذين وقعا أمس ‏الثلاثاء بالقرب من مبنى وزارة السياحة في دمشق.

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