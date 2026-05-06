تكريم 80 عاملاً من “أبطال الإنتاج” في مديرية التجارة وفرع السورية للتجارة باللاذقية

اللاذقية-سانا

كرم اتحاد عمال محافظة اللاذقية، اليوم الأربعاء، ثمانين عاملاً من المتميزين “أبطال الإنتاج” في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وفرع المؤسسة السورية للتجارة، وذلك تقديراً لجهودهم المتواصلة في متابعة الخدمات والأسواق، وتعزيز العمل الإنتاجي.

وجاءت المبادرة التي احتضنتها المؤسسة السورية للحبوب، بمناسبة عيد العمال، وفي إطار دعم وتحفيز الكوادر العاملة، وتسليط الضوء على النماذج المتميزة التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبيّن عضو المكتب التنفيذي للقطاع الاقتصادي والصناعي والنقل في محافظة اللاذقية الدكتور عصام الصوفي، في تصريح لمراسل سانا أن التكريم يعد مبادرة تحفيزية لتطوير الذات وتحسين الأداء.

ودعا الصوفي إلى أن يكون التكريم مؤسّساً ومعتمداً على معايير شفافة في كل مؤسسة، ليأخذ كل عامل حقه ومكانته، ما يخلق بيئة تنافس إيجابي ومحفّز على التطوير.

بدوره وجه مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية عبد الوهاب السفر الشكر للعاملين على جهودهم، ولاتحاد العمال على هذه المبادرة، مؤكداً أهمية دور العمال في بناء الدولة والمجتمع.

وأضاف السفر في تصريح مماثل: “واجبنا كمديري مؤسسات توفير بيئة عمل صحية ومريحة، وإزالة كل العوائق التي قد تؤثر على الأداء، ليكون الجميع يداً واحدة تنهض بالمؤسسات في المحافظة”، وأشار إلى أن الاختيار طال فئة من العمال المتميزين، وهو يمثل حالة رمزية لكل العاملين في المؤسستين، وليس فقط من تم تكريمهم اليوم.

شارك في التكريم كل من رئيس اتحاد عمال محافظة اللاذقية محمد خضر حسين، ونائب رئيس الاتحاد خالد النعسان، وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد خليل الطره، ورئيس نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين كميت فاضل، وأعضاء مكتب النقابة.

ويأتي هذا التكريم بمناسبة عيد العمال الذي يصادف في الأول من أيار الجاري، تأكيداً على أن العمال هم شركاء أساسيون في عملية البناء والتطوير، وأن تحفيزهم وتقدير عطائهم يُشكّل ركيزةً أساسيةً لتعزيز الإنتاجية والنهوض بالواقع المؤسسي في سوريا الجديدة.