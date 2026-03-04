محافظ دمشق: كميات الغاز والمشتقات النفطية متوافرة وخطوط التوريد تعمل بشكل طبيعي

دمشق-سانا

أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أنه لا يوجد أي نقص في مادة الغاز، أو المشتقات النفطية داخل محافظة دمشق، وأن الازدحام الحاصل يعود إلى الإقبال الكبير بدافع الخوف، لا إلى أي خلل في الإمدادات.

وبين إدلبي في تصريح له نشرته قناة المحافظة على التلغرام اليوم الأربعاء أن الكميات متوافرة، وخطوط التوريد تعمل بشكل طبيعي، والمخزون ضمن الحدود الآمنة، مشيراً إلى متابعة هذا الأمر على مدار الساعة، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية.

ودعا محافظ دمشق المواطنين إلى عدم شراء أو تخزين كميات تفوق الحاجة، فالتعاون والهدوء يضمنان وصول المادة إلى كل منزل بانتظام.

وكانت وزارة الطاقة أكدت في بيان لها يوم أمس الثلاثاء عدم وجود أي نقص في المشتقات النفطية حالياً، وذلك في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، مبينة أن بعض محطات الوقود شهدت ازدحاماً ناتجاً عن ارتفاع غير مسبوق في حجم الطلب، حيث تجاوزت نسبة المبيعات 300 بالمئة، مقارنة بالمعدل اليومي الطبيعي، وذلك نتيجة التخوف من التطورات الإقليمية وانتشار الشائعات، وليس بسبب نقص فعلي في المادة.