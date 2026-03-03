وفاة شخصين وإصابة 23 آخرين جراء حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

محافظات-سانا

توفي شخصان، وأصيب 23 آخرون، جراء 15 حادث سير وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مناطق مختلفة من سوريا.

وأوضحت إدارة الاتصال والإعلام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في تصريح لمراسلة سانا، أن طفلاً توفى متأثراً بإصابته، جراء حادث سير أثناء قيامه بقطع الطريق، في طرطوس بانياس، فيما توفي رجل، جراء حادث في منطقة أرض الحمرة بريف حلب.

وبينت الإدارة أنه تم تسجيل 23 إصابة، جراء حوادث سير وقعت في محافظات حلب وحمص وريف دمشق وإدلب ودرعا، مشيرةً إلى أن الفرق التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل الجثمانين إلى الطبابة الشرعية ليتم تسليمهما لذويهما أصولاً.

وتواصل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جهودها الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان أعلى درجات الجاهزية والاستجابة، بما يحقق الأمن والسلامة العامة في جميع المحافظات.

