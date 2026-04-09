لجنة البُنى التنظيمية تناقش إقرار الهياكل التنظيمية في وزارة الصحة ومديرياتها

دمشق-سانا

ناقشت لجنة إقرار البُنى التنظيمية، المُشكّلة بموجب المرسوم رقم 43 لعام 2025 برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، وبحضور وزير الصحة مصعب العلي، الهياكل التنظيمية الخاصة بوزارة الصحة، بما يشمل الإدارة المركزية للوزارة ومديريات الصحة في المحافظات، تمهيداً لإقرارها.

وأشار الوزير السكاف إلى أن العمل يتركز حالياً على اعتماد الهياكل التنظيمية للوزارات المعنية بتقديم الخدمات الأساسية، انطلاقاً من قناعة الوزارة بأن جودة الإدارة تقاس بمدى انعكاسها المباشر على حياة المواطنين، لافتاً إلى أن إعداد هذه الهياكل يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يراعي خصوصية كل وزارة وطبيعة عملها قدر الإمكان.

وأكد الوزير السكاف أهمية بناء نموذج إداري أكثر قدرة على مواكبة متطلبات تطوير القطاع الصحي، وتعزيز بيئة العمل، من خلال تقريب الإدارة من واقع المنشآت الصحية، وتمكين الكوادر الطبية والإدارية من أداء مهامها بكفاءة أعلى.

من جانبه أوضح الوزير العلي أن وزارة الصحة تعد ثاني أكبر الوزارات من حيث الملاك العددي، نتيجة سياسات النظام البائد التي أدت إلى نقص في بعض الوظائف الأساسية مقابل تضخم في وظائف أخرى غير أساسية، وهو ما يتم العمل على معالجته وفق أسس صحيحة تضمن إعادة التوازن إلى الهيكل الوظيفي للوزارة.

وأكد الوزير العلي أن اعتماد الهياكل التنظيمية الجديدة سيشكل ركيزة أساسية لدعم خطط الوزارة في الارتقاء بالخدمات الصحية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على مواءمة الهيكل الإداري مع الاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية، بما يضمن استجابة أسرع وفعالية أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين.

وشهدت المناقشات طرحاً معمّقاً لجملة من الملاحظات الفنية المرتبطة بالهيكل التنظيمي، إضافة إلى بحث متطلبات التحول الرقمي في القطاع الصحي، بما يضمن مواءمة الهيكل الإداري مع التطورات التقنية والاحتياجات الفعلية للمؤسسات الصحية.

يشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية أنجزت إعادة هيكلة الوزارات والهيئات العامة، بعد جهود مكثّفة امتدت على مدار عام كامل، عبر ورشات عمل ولقاءات وجلسات ثنائية فنية أعادت ضبط المهام والاختصاصات، وشكّلت أحد أبرز مرتكزات تطوير الإدارة العامة في هذه المرحلة.

كما يجري تباعاً اعتماد هذه الهيكليات من قبل لجنة إقرار البُنى التنظيمية، بما يضمن وضوح الأدوار، ومعالجة التداخل والازدواجية، وتسريع اتخاذ القرار داخل المؤسسات الحكومية، وحتى الآن تم إقرار الهياكل التنظيمية في وزارتي السياحة والتربية والتعليم.