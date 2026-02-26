محافظة حلب تقيم إفطاراً جماعياً لـ 960 يتيماً بدعم من ولاية غازي عنتاب

حلب-سانا

أقامت محافظة حلب اليوم الخميس، إفطاراً جماعياً لـ 960 يتيماً وذويهم، بدعم من ولاية غازي عنتاب التركية، وذلك في إطار الفعاليات الرمضانية الهادفة إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وترسيخ روح التضامن خلال الشهر الفضيل.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب ورئيس لجنة الفعاليات في شهر رمضان أحمد ياسين لمراسل سانا، أن المحافظة تنظم سلسلة من الفعاليات الرمضانية طيلة الشهر المبارك، تشمل موائد الإفطار وأنشطة اجتماعية وخدمية متنوعة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وأشار ياسين إلى أن الفعالية تقام ضمن إطار التوءمة بين محافظة حلب وولاية غازي عنتاب، مبيّناً أن هناك عدداً من البروتوكولات الداعمة لحلب، تشمل تقديم آليات للنقل الداخلي وآليات خدمية لمجلس المدينة، ما يسهم في دعم الواقع الخدمي.

من جهته لفت محمد أحمد طاطا من مكتب العلاقات العامة للشؤون الاجتماعية بحلب، أن مبادرة الإفطار الجماعي رسالة لتجديد جسور المحبة والأخوة بين الشعبين السوري والتركي، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات الإنسانية والاجتماعية.

