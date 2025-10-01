إنهاء الاستعدادات لإيصال الكهرباء لأحياء مدينة تل رفعت في ريف حلب

حلب-سانا

أنهت الورشات المكلفة إيصال الكهرباء إلى مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي، المرحلة ما قبل الأخيرة من عملها بتركيب خط التوتر المنخفض، بإشراف وزارة الطاقة ومجلس المدينة وبالتعاون مع الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية.

ولفت المختص مالك يكن في تصريح لمراسل سانا، إلى مراحل توصيل خط الكهرباء لمدينة تل رفعت بعد 9 سنوات من الانقطاع، حيث شملت أعمال التمديد مد شبكة التوتر من المحطات المغذية وصولاً إلى مد التوتر المنخفض لأحياء المدينة، بهدف دعم جهود الجهات المعنية في تأمين الخدمات الأساسية للمنطقة، وتفعيل المرافق الحيوية تزامناً مع عودة المهجرين الى بيوتهم.

بدوره نوه الناشط حمزة شوبك أحد سكان المدينة، بأهمية عودة التغذية الكهربائية الى تل رفعت، بهدف إعادة تفعيل المنظومات الخدمية الرئيسة كالمرافق الطبية والتعليمية وتأمين بيئة حياتية مناسبة لأهالي المنطقة المهجرين والراغبين بالعودة إليها مع توافر الخدمات للعيش الكريم.

من جهتهم أشار عدد من المهجرين العائدين إلى المدينة لضرورة استمرار الجهود الحكومية والمجتمعية للنهوض بواقع المدينة، لافتين إلى ضرورة تنفيذ مشروع مد خطوط الكهرباء وصيانتها لتشجيع الصناعيين والحرفيين من أهالي المنطقة للعودة إلى العمل وتفعيل العجلة الاقتصادية وتحقيق التنمية في مختلف المجالات.

وانطلقت في ناحية تل رفعت بريف حلب الشمالي أواخر الشهر الفائت، حملة “ساهم فيها”، بهدف تحسين الواقع الخدمي وتفعيل الطرق الرئيسية لتسهيل حركة الأهالي ضمن خطة شاملة للإعمار.