بمناسبة العيد.. فعالية بعنوان فرحة عيد ترسم البسمة على وجوه ‏الأطفال بحي السيدة عائشة بدمشق‎

دمشق – سانا
بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نظّمت جمعية نسق الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة أثر المسك الخيرية وفريق Be Smile ولجنة حي السيدة عائشة بدمشق، اليوم الجمعة، فعالية ترفيهية للأطفال بعنوان “فرحة عيد” بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال في الحي، وتعزيز قيم التكافل والمشاركة المجتمعية.
وتضمنت الفعالية، التي استهدفت الأطفال دون سن الرابعة عشرة، عروضاً مسرحية وفقرات ترفيهية وألعاباً تفاعلية وشخصيات كرتونية، إضافة إلى توزيع الهدايا والحلويات، وسط أجواء احتفالية رسمت البسمة على وجوه الأطفال والأهالي.
أهمية التعاون بين المؤسسات والجمعيات
وأوضح نائب المدير التنفيذي في مؤسسة أثر المسك الخيرية عبد القادر حجار في تصريح لـ سانا، أن التنسيق والتشبيك بين المؤسسات والجمعيات يسهمان في تحقيق نتائج أفضل والوصول إلى عدد أكبر من الأطفال المستفيدين، مؤكداً أهمية استمرار هذا النوع من المبادرات المجتمعية خلال المناسبات والأعياد.
بدوره، بين المدير الإعلامي لجمعية نسق الاجتماعية زين عبد الرزاق أن تنظيم هذه الفعالية جاء نظراً لقلة الفعاليات المخصصة للأطفال في المنطقة، وأهميتها في إدخال الفرح إلى قلوب أطفال حي السيدة عائشة.
من جانبه أكد رئيس لجنة حي السيدة عائشة ناصر بكار، أن الهدف من الفعالية هو رسم البسمة على وجوه الأطفال وتعزيز انتمائهم للحي، حيث تترك هذه الأنشطة أثراً جميلاً في ذاكرة الأطفال وتمنحهم أجواءً من الفرح والمحبة خلال العيد.
إشادة الأهالي بالأثر المجتمعي للفعالية
وأعرب عدد من الأهالي عن تقديرهم لهذه المبادرة، حيث أشار أكرم الصباغ إلى أهمية الأنشطة الترفيهية التي أُقيمت للأطفال في الحي، مبيناً أن الفعالية أدخلت السرور إلى نفوس الأطفال من خلال الألعاب والفقرات المتنوعة.
كما أشاد محمد المحمد بجهود القائمين على المبادرة، مؤكداً أن مثل هذه الأنشطة يسهم في نشر الفرح بين الأطفال وتعزيز الروابط الاجتماعية داخل الحي، إضافة إلى الدور المجتمعي والتعليمي الذي تقوم به لجنة الحي إلى جانب الأنشطة الترفيهية.
وعبّر الأطفال المشاركون عن سعادتهم الكبيرة بالأجواء الاحتفالية التي رافقت الفعالية، وما تضمنته من فقرات ترفيهية وألعاب ومسابقات وهدايا أدخلت البهجة إلى قلوبهم، مؤكدين أن هذه الأنشطة منحتهم فرصة لقضاء أوقات ممتعة مليئة بالفرح والمرح بمناسبة العيد.
يُذكر أن المركز الثقافي العربي في العدوي كان قد استضاف في السابع من أيار الجاري فعالية فنية وطنية بعنوان “أرض لا تموت”، نظّمتها جمعية نسق الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة كف بكف التنموية لذوي الإعاقة، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الجمعيات الأهلية في دمشق وريف دمشق، وذلك في إطار دعم الأنشطة الثقافية والمجتمعية الهادفة إلى تعزيز قيم الانتماء والتضامن المجتمعي.