بمناسبة العيد.. فعالية بعنوان فرحة عيد ترسم البسمة على وجوه ‏الأطفال بحي السيدة عائشة بدمشق‎

‎دمشق – سانا

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نظّمت جمعية نسق الاجتماعية ‏بالتعاون مع مؤسسة أثر المسك الخيرية وفريق‎ Be Smile ‌‎ولجنة حي السيدة عائشة بدمشق، اليوم الجمعة، فعالية ترفيهية ‏للأطفال بعنوان “فرحة عيد” بهدف إدخال البهجة إلى قلوب ‌‏الأطفال في الحي، وتعزيز قيم التكافل والمشاركة المجتمعية‎.‎

وتضمنت الفعالية، التي استهدفت الأطفال دون سن الرابعة ‏عشرة، عروضاً مسرحية وفقرات ترفيهية وألعاباً تفاعلية ‌‏وشخصيات كرتونية، إضافة إلى توزيع الهدايا والحلويات، ‏وسط أجواء احتفالية رسمت البسمة على وجوه الأطفال ‏والأهالي‎.‎

أهمية التعاون بين المؤسسات والجمعيات

وأوضح نائب المدير التنفيذي في مؤسسة أثر المسك الخيرية ‏عبد القادر حجار في تصريح لـ سانا، أن التنسيق والتشبيك ‏بين ‏المؤسسات والجمعيات يسهمان في تحقيق نتائج أفضل ‏والوصول إلى عدد أكبر من الأطفال المستفيدين، مؤكداً أهمية ‌‏استمرار هذا النوع من المبادرات المجتمعية خلال المناسبات ‏والأعياد‎.‎

بدوره، بين المدير الإعلامي لجمعية نسق الاجتماعية زين عبد الرزاق أن تنظيم هذه الفعالية جاء نظراً لقلة الفعاليات ‌‏المخصصة للأطفال في المنطقة، وأهميتها في إدخال الفرح ‏إلى قلوب أطفال حي السيدة عائشة‎.‎

من جانبه أكد رئيس لجنة حي السيدة عائشة ناصر بكار، أن ‏الهدف من الفعالية هو رسم البسمة على وجوه الأطفال وتعزيز ‌‏انتمائهم للحي، حيث تترك هذه الأنشطة أثراً جميلاً في ذاكرة ‏الأطفال وتمنحهم أجواءً من الفرح والمحبة خلال العيد‎.‎

إشادة الأهالي بالأثر المجتمعي للفعالية

وأعرب عدد من الأهالي عن تقديرهم لهذه المبادرة، حيث أشار ‏أكرم الصباغ إلى أهمية الأنشطة الترفيهية التي أُقيمت ‏للأطفال ‏في الحي، مبيناً أن الفعالية أدخلت السرور إلى نفوس الأطفال ‏من خلال الألعاب والفقرات المتنوعة‎.‎

كما أشاد محمد المحمد بجهود القائمين على المبادرة، مؤكداً أن ‏مثل هذه الأنشطة يسهم في نشر الفرح بين الأطفال وتعزيز ‌‏الروابط الاجتماعية داخل الحي، إضافة إلى الدور المجتمعي ‏والتعليمي الذي تقوم به لجنة الحي إلى جانب الأنشطة ‏الترفيهية‎.‎

وعبّر الأطفال المشاركون عن سعادتهم الكبيرة بالأجواء ‏الاحتفالية التي رافقت الفعالية، وما تضمنته من فقرات ترفيهية ‌‏وألعاب ومسابقات وهدايا أدخلت البهجة إلى قلوبهم، مؤكدين أن ‏هذه الأنشطة منحتهم فرصة لقضاء أوقات ممتعة مليئة ‏بالفرح ‏والمرح بمناسبة العيد‎.‎

يُذكر أن المركز الثقافي العربي في العدوي كان قد استضاف في ‏السابع من أيار الجاري فعالية فنية وطنية بعنوان “أرض لا ‌‏تموت”، نظّمتها جمعية نسق الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة ‏كف بكف التنموية لذوي الإعاقة، وبمشاركة ممثلين عن عدد ‏من ‏الجمعيات الأهلية في دمشق وريف دمشق، وذلك في إطار دعم ‏الأنشطة الثقافية والمجتمعية الهادفة إلى تعزيز قيم ‏الانتماء ‏والتضامن المجتمعي‎.‎

