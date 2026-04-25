اجتماع في دير الزور لبحث واقع الجسور والطرق وآلية البدء بإعادة تأهيل جسري السياسية والميادين

1777105816021 اجتماع في دير الزور لبحث واقع الجسور والطرق وآلية البدء بإعادة تأهيل جسري السياسية والميادين

دير الزور-سانا

بحث محافظ دير الزور غسان السيد أحمد خلال اجتماع مع وفد من المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية التابعة لوزارة النقل السورية، واقع الجسور والطرق وآلية البدء بإعادة تأهيل جسري السياسية والميادين في دير الزور، وفق معايير فنية وهندسية عالية الجودة.

وأوضح المدير العام للمؤسسة معاذ نجار في تصريح لمراسل سانا أن الزيارة إلى دير الزور تأتي للوقوف على الواقع الخدمي في المحافظة بالنسبة للطرق والجسور.

IMG 20260425 102754 اجتماع في دير الزور لبحث واقع الجسور والطرق وآلية البدء بإعادة تأهيل جسري السياسية والميادين

وأضاف نجار: إن الزيارة شملت جولة اطلاعية على جسر السياسية لتحديث الدراسة الموجودة سابقاً وما هي الأعمال اللازمة لإعادة تأهيله، حيث سيتم في القريب العاجل البدء بالتنفيذ، لافتاً إلى أن الأولوية بالنسبة لدير الزور هي صيانة الطرق، إضافة لجسري السياسية والميادين اللذين تم وضعهما في خطة 2026 مع جسور أخرى على طريق الرقة دير الزور.

بدوره بين عضو مكتب الشرق الأوسط الاستشاري للدراسات الهندسية أشرف حبّوس، أن الخطة المبدئية لتنفيذ جسر السياسية تبدأ بإعادة تأهيل القسم السفلي للجسر، ويتضمن ذلك إعادة تأهيل الركائز بجزأيها سواء الموجود تحت الماء عبر إحاطة الركائز بكستونات لعمل حجز حول الركيزة، وتفريغ الماء، وفي المرحلة الثانية إعادة تأهيل أجسام الركائز الواقعة فوق الماء، والتي تتضمن الجوائز مسبقة الصنع، حيث يتم التركيب بوساطة روافع خاصة، ثم صب البلاطات الرابطة بين الجوائز ،وهذا ما يتعلق بالقسم الإنشائي للجسر، ثم تأتي الأعمال المتممة، وهي التزفيت والأطراف والحمايات والإنارة.

وكان وزير النقل السوري وزير النقل السوري يعرب بدر أجرى زيارة سابقة إلى المحافظة، وأكد أن مشروع إعادة تأهيل جسر السياسية من أولويات الوزارة، و تأتي هذه الزيارة بهدف البدء بالمشروع لإنهاء معاناة الأهالي في التنقل بين ضفتي النهر، ولا سيما في مدينة دير الزور.

1777105815959 اجتماع في دير الزور لبحث واقع الجسور والطرق وآلية البدء بإعادة تأهيل جسري السياسية والميادين
dji fly ٢٠٢٦٠٤٢٥ ١٠٣٩٣٠ 386 1777102797526 photo optimized اجتماع في دير الزور لبحث واقع الجسور والطرق وآلية البدء بإعادة تأهيل جسري السياسية والميادين
IMG 20260425 100706 اجتماع في دير الزور لبحث واقع الجسور والطرق وآلية البدء بإعادة تأهيل جسري السياسية والميادين
IMG 20260425 100915 اجتماع في دير الزور لبحث واقع الجسور والطرق وآلية البدء بإعادة تأهيل جسري السياسية والميادين
IMG 20260425 100949 اجتماع في دير الزور لبحث واقع الجسور والطرق وآلية البدء بإعادة تأهيل جسري السياسية والميادين
