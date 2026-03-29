الهيئة الوطنية للمفقودين تتخذ إجراءات لحماية موقع يُشتبه بأنه مقبرة جماعية في الشدادي بالحسكة

دمشق-سانا

استجابت الهيئة الوطنية للمفقودين، لبلاغ ورد إليها اليوم الأحد، حول موقع في منطقة الشدادي بريف الحسكة في محيط سجن الكم الصيني، يحتوي على رفات مكشوفة ويقدر عددها بـ9 رفات، بعضها مختلط، وذلك في إطار الجهود الوطنية والإنسانية الرامية إلى كشف مصير المفقودين، وحفظ حقوق الضحايا وذويهم.

وأوضحت الهيئة في بيان أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموقع، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفرق الدفاع المدني السوري، بما يضمن الحفاظ على الرفات ومنع العبث بالموقع، مع مراعاة متطلبات السلامة وسلسلة الحفظ، وتنفيذ تدخل محدود، وفق الإجراءات الفنية المعتمدة عند الضرورة.

وأكدت الهيئة أن التعامل مع هذه المواقع يتم ضمن إطار وطني منظم ومؤسسي، وأن أي تدخل غير مصرح به في هذه المواقع، سواء كانت مقابر مؤكدة أو مواقع يُشتبه باحتوائها على مقابر جماعية، يعد مخالفة جسيمة، ويُعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية، وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم الاقتراب من هذه المواقع أو العبث بها، والإبلاغ فوراً عن أي معلومات أو حالات اشتباه، بما يسهم في حماية الأدلة، وضمان سير أعمال التوثيق والتحقيق بشكل مهني ومسؤول.

