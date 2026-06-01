مراكز الاستلام في اللاذقية وطرطوس تبدأ اليوم الإثنين استلام محصول ‏القمح من الفلاحين

طرطوس-سانا
أنهت الجهات المعنية جميع التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة، لاستلام محصول القمح للموسم الحالي في محافظتي اللاذقية وطرطوس، في إطار الاستعدادات الرامية إلى ضمان انسيابية عمليات التسويق والاستلام، وتقديم التسهيلات للمزارعين.
وفي تصريح لـمراسلة سانا، أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية وطرطوس عبد الوهاب السفر، أن أعمال ترميم وتأهيل المستودعات والصوامع، وتجهيز مراكز الاستلام قد أُنجزت بالكامل، بما يضمن جاهزيتها لاستقبال محصول القمح، وفق المعايير الفنية المعتمدة.
وأوضح السفر أن يوم الإثنين سيكون أول أيام استلام محصول القمح في المحافظتين، عبر مركزي قبو العوامية في اللاذقية، والعنابية في طرطوس، مشيراً إلى أن الكوادر الفنية والإدارية استكملت استعداداتها لاستقبال المحصول، وتقديم مختلف التسهيلات للمزارعين، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق انسيابية عمليات التسويق والاستلام.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة المؤسسة السورية للحبوب والجهات المعنية، لتأمين استلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المناطق، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الأساسية، وذلك عبر توفير البنية التحتية والتجهيزات اللازمة في مراكز الاستلام والصوامع بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وسرعة تسويقه.