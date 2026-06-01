مراكز الاستلام في اللاذقية وطرطوس تبدأ اليوم الإثنين استلام محصول ‏القمح من الفلاحين

‏طرطوس-سانا

أنهت الجهات المعنية جميع التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة، لاستلام ‏محصول القمح للموسم الحالي في محافظتي اللاذقية وطرطوس، في إطار ‏الاستعدادات الرامية إلى ضمان انسيابية عمليات التسويق والاستلام، وتقديم ‏التسهيلات للمزارعين‎.‎

وفي تصريح لـمراسلة سانا، أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ‏اللاذقية وطرطوس عبد الوهاب السفر، أن أعمال ترميم وتأهيل المستودعات ‏والصوامع، وتجهيز مراكز الاستلام قد أُنجزت بالكامل، بما يضمن جاهزيتها ‏لاستقبال محصول القمح، وفق المعايير الفنية المعتمدة‎.‎

وأوضح السفر أن يوم الإثنين سيكون أول أيام استلام محصول القمح في ‏المحافظتين، عبر مركزي قبو العوامية في اللاذقية، والعنابية في طرطوس، ‏مشيراً إلى أن الكوادر الفنية والإدارية استكملت استعداداتها لاستقبال ‏المحصول، وتقديم مختلف التسهيلات للمزارعين، بما يسهم في تسريع ‏الإجراءات وتحقيق انسيابية عمليات التسويق والاستلام‎.‎

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة المؤسسة السورية للحبوب والجهات المعنية، ‏لتأمين استلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المناطق، باعتباره ‏من المحاصيل الاستراتيجية الأساسية، وذلك عبر توفير البنية التحتية ‏والتجهيزات اللازمة في مراكز الاستلام والصوامع بما يضمن الحفاظ على ‏جودة المحصول وسرعة تسويقه‎.‎