بعد تعليق مؤقت.. حركة الملاحة الجوية تعود إلى طبيعتها في عدد من الدول العربية

بغداد-عمان-سانا

شهدت حركة الملاحة الجوية عودة تدريجية إلى العمل بشكل طبيعي، وذلك بعد توقف جزئي أعلنت عنه الأردن والعراق، نتيجة التطورات الإقليمية التي شهدتها المنطقة منذ الأمس.

وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم الإثنين، عن إعادة فتح الأجواء أمام الرحلات الجوية واستئناف الحركة الجوية فيها، وذلك بعد تعليقها مؤقتاً مساء أمس.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن سلطة الطيران قولها في بيان: إنه “تقرر إعادة فتح الأجواء العراقية أمام الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات العراقية، واستئناف الحركة الجوية فيها وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة”.

وأكدت سلطة الطيران “استمرار متابعة الأوضاع وتقييمها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والأمن في الأجواء العراقية”.

في المقابل، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني ضيف الله الفرجات، اليوم الإثنين، أن الحركة الجوية في المجال الجوي الأردني والمطارات الأردنية مستمرة بشكل اعتيادي، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الملاحة الجوية.

وجاء ذلك بعد إعلان شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، أمس الأحد، إلغاء رحلاتها المتجهة إلى العراق، إضافةً إلى بعض الرحلات الصباحية إلى سوريا ولبنان، نتيجة قيود تشغيلية أثرت على حركة الملاحة الجوية في المنطقة، بعد إطلاق إيران صواريخ باتجاه إسرائيل، وما رافق ذلك من سقوط شظايا داخل الأراضي الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن الفرجات قوله: إن الهيئة تتابع التطورات الإقليمية بصورة مستمرة، وتنسق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة الجوية وسلامة المسافرين والطائرات.

وأكد الفرجات أن المجال الجوي الأردني يعمل وفق أعلى معايير السلامة الدولية، وأن الهيئة تتخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة حركة الطيران.

وشهدت حركة الملاحة الجوية توقفاً مؤقتاً، جراء التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة عقب تجدد الضربات بين إسرائيل وإيران، وما رافق ذلك من إجراءات احترازية لضمان سلامة الرحلات الجوية.