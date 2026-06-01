مدير عام هيئة الاستثمار يبحث مع سفير الإمارات مخرجات المنتدى الاستثماري المشترك

دمشق-سانا



بحث مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، مع سفير دولة الإمارات بدمشق، حمد راشد بن علوان الحبسي، مخرجات المنتدى الاستثماري السوري-الإماراتي الأول، ومتابعة المشاريع والفرص الاستثمارية المنبثقة عنه.



وذكرت هيئة الاستثمار عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن اللقاء استعرض التطور الإيجابي الذي يشهده مسار التعاون الاستثماري بين الجانبين، في ضوء ما حققه المنتدى من نقلة نوعية في تعزيز الحوار الاقتصادي، وفتح آفاق أوسع للشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين.



كما ناقش الجانبان آليات المتابعة والتنسيق المؤسسي المشترك، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، ودعم الشراكات التنموية المستدامة ذات الأثر الإيجابي والمصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.



وكان عقد المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، الذي نظمته هيئة الاستثمار السورية، في الـ 11 من شهر أيار الماضي، بهدف بحث آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين سوريا والإمارات.