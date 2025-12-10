قوات الاحتلال تتوغل في قرية صيدا الحانوت وتعتقل مواطناً من عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في قرية صيدا الحانوت كما اعتقلت مواطناً من أبناء قرية عين القاضي في ريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات توغلت في المنطقة الواقعة غربي قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطناً من أبناء قرية عين القاضي الواقعة بريف المحافظة الجنوبي أيضاً وذلك خلال تواجده في قرية المشيدة المجاورة.

وكانت قوات الاحتلال توغلت أمس بين قرية عين عيشة وبلدة خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالي وأطلقت النار والقنابل الدخانية على المواطنين ما أدى الى إصابة 3 مدنيين بجروح وإثر ذلك نظم أهالي البلدة وقفة احتجاجية تنديداً بالاعتداء الإسرائيلي.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 عبر التوغل في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا، والاعتداء على المواطنين، بينما تطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال.