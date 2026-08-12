من أعمال إزالة وترحيل بقايا جسر كنامات في مدينة دير الزور تمهيداً لبدء أعمال الصيانة والتأهيل تاريخ النشر: 2026/08/12 7:29 مساءً اخر تحديث: 2026/08/12 7:29 مساءً قائمة الصور 1/5 مهرجان حماة… مسرحية “وعاد الشتاء” تجسّد معاناة النازحين في المخيمات خروج قافلة تقل ٢٤٨ شخصاً من عشائر البدو من السويداء، ونقلهم إلى محافظة درعا فرع مكافحة المخدرات في حمص يقبض على شخص بحوزته 77 ألف حبة كبتاغون انطلاق المؤتمر الدولي السابع للدواجن في كلية الطب البيطري بجامعة حماة أسواق بنش في إدلب.. أجواء رمضانية وحركة تجارية لافتة في رابع أيام شهر رمضان المبارك صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:جسر كناماتدير الزور مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك معاون وزير العدل: لجنة تسليم المجرمين ستتواصل مع الإنتربول لتعميم أسماء المجرمين الفارين أغسطس 12, 2026 أغسطس 12, 2026 رومانيا تغلق محطتها النووية الوحيدة جراء انخفاض منسوب نهر الدانوب أغسطس 12, 2026 أغسطس 12, 2026 وزير التنمية الإدارية يستعرض خارطة التحول المؤسسي السوري في عُمان أغسطس 12, 2026 أغسطس 12, 2026 اجتماع في مبنى محافظة حلب يبحث واقع ملف دمج العاملين في الجهات العامة أغسطس 12, 2026 أغسطس 12, 2026