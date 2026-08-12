من أعمال إزالة وترحيل بقايا جسر كنامات في مدينة دير الزور تمهيداً لبدء أعمال الصيانة والتأهيل

قائمة الصور 1/5
مهرجان حماة… مسرحية “وعاد الشتاء” تجسّد معاناة النازحين في المخيمات
خروج قافلة تقل ٢٤٨ شخصاً من عشائر البدو من السويداء، ونقلهم إلى محافظة درعا
فرع مكافحة المخدرات في حمص يقبض على شخص بحوزته 77 ألف حبة كبتاغون
انطلاق المؤتمر الدولي السابع للدواجن في كلية الطب البيطري بجامعة حماة
أسواق بنش في إدلب.. أجواء رمضانية وحركة تجارية لافتة في رابع أيام شهر رمضان المبارك
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك