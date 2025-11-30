مهرجان “الخير لأهل الخير” بدمشق… حسومات واسعة وعروض تشجيعية للمنتجات الوطنية

دمشق-سانا

يستقبل مهرجان “الخير لأهل الخير”، المقام في مركز إطفاء القابون مقابل كراجات العباسيين بدمشق، زواره بتشكيلة واسعة من المنتجات ترافقها حسومات وعروض خاصة، إضافة إلى مسابقات تهدف إلى التعريف بالمنتجات الوطنية الجديدة، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين.

ويضم المهرجان مواد غذائية وألبسة وأدوات كهربائية ومنظفات وغيرها، حيث تقدم الشركات المشاركة عروضاً بأسعار مخفضة تناسب القدرة الشرائية للمستهلكين.

وأوضحت مديرة التسويق في شركة عصائر سعودية، شمس كلاوي، أن العروض تعتمد على البيع بسعر التكلفة دون أي نسبة ربح، ما يجعل الأسعار أقل من السوق، مؤكدة أن المشاركة تأتي لتعزيز التواصل المباشر مع الزبائن وترسيخ الثقة بجودة المنتجات.

وبيّن محمد عدي، مدير أحد المحامص المشاركة، أن شركته تقدم حسومات متنوعة وهدايا رمزية للزوار، فيما أشار مندوب إحدى شركات المنظفات، محمود الغوراني، إلى حسومات تتراوح بين 10 و25 بالمئة مع هدايا ضمن عروض محددة، لافتاً إلى الإقبال الجيد من الزوار.

كما أوضح ممثل إحدى شركات الأحذية المشاركة، محمد سامي الاختيار، أن المشاركة تهدف إلى عرض منتجات عالية الجودة مع تخفيضات تصل إلى 60 بالمئة، مؤكداً أن مثل هذه المهرجانات تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية.

وانطلقت فعاليات المهرجان في الـ 27 من الشهر الجاري بمشاركة نحو 100 شركة وطنية، بتنظيم من مجموعة أنمار للمعارض والمؤتمرات، ويستمر حتى التاسع من كانون الأول المقبل، ليستقبل الزوار يومياً من الساعة العاشرة.

