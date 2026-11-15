دراسة ترصد علاقة تفاعلات القلب والدماغ بالتعافي بعد نقص الأكسجين

باريس-سانا

توصلت دراسة علمية حديثة نفذها باحثون من معهد باريس للدماغ في فرنسا، إلى أن تحليل التفاعلات بين نشاط القلب والدماغ قد يساعد في تحديد فرص البقاء على قيد الحياة والتعافي بعد التعرض لنقص حاد في الأكسجين.

وذكر موقع «ميديكال إكسبريس» العلمي، نقلاً عن جمعية علم الأعصاب الأمريكية، أن باحثين درسوا التغيرات في النشاطين القلبي والعصبي بعد نقص الأكسجين، ورصدوا أنماطاً من التفاعل بينهما ترتبط بفرص النجاة والتعافي.

وأظهرت التجارب التي أُجريت على الفئران وجود ارتباط بين انتظام التفاعلات بين القلب والدماغ والقدرة على التعافي بعد نقص الأكسجين، ما يشير إلى إمكانية الاستفادة من هذه التغيرات بوصفها مؤشرات حيوية في تقييم الاستجابة لهذه الحالة.

وأوضح الباحثون أن النتائج قد تمهد لأبحاث مستقبلية لتحديد مدى إمكانية استخدام هذه المؤشرات في تقييم حالات المرضى، والمساعدة في التنبؤ بمسار التعافي بعد نقص الأكسجين، إلا أن تطبيقها سريرياً على البشر لا يزال يتطلب مزيداً من الدراسات.

ويؤدي نقص الأكسجين في الدماغ إلى تضرر الخلايا العصبية، وقد يسبب مضاعفات صحية طويلة الأمد، ولا سيما بعد توقف القلب، ما يجعل فهم استجابة الدماغ والجسم لهذه الحالة عاملاً مهماً في تطوير أساليب الرعاية الطبية.