فريق صحي جوال يقدم خدمات الكشف والمتابعة لمرضى السكري في قرية زمرين بطرطوس

طرطوس-سانا

قدّم الفريق الصحي الجوال التابع لمنطقة طرطوس الصحية خدمات الكشف والمتابعة والتوعية الصحية لمرضى السكري في مركز زمرين الصحي، وذلك في إطار جهود توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية والوصول بها إلى الأهالي في المناطق الريفية.

وأوضح رئيس منطقة طرطوس الصحية عيسى حسين في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الخدمات تضمّنت قياس مستوى السكر وضغط الدم، وفحص المرضى وتقديم المشورة الطبية، إضافةً إلى توزيع الأدوية المجانية لمرضى الأمراض المزمنة.

وبيّن حسين أن الفريق أجرى قياسات ضغط الدم وسكر الدم لـ48 مريضاً، وقدم المشورة الطبية المتخصصة حول داء السكري لـ28 مريضاً، كما وفّر الأدوية اللازمة لـ56 مريضاً من المصابين بالأمراض المزمنة، وتمكن من اكتشاف حالتين تعانيان ارتفاعاً في مستوى السكر، وإحالتهما إلى العيادة السكرية في طرطوس لاستكمال الفحوص والمتابعة العلاجية.

وأضاف أن الخدمات المقدمة شملت كذلك الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، إلى جانب تنفيذ أنشطة الترصد التغذوي للأطفال دون سن الخامسة، عبر قياس الوزن والطول ومحيط العضد للكشف عن حالات سوء التغذية، وتقديم المغذيات المناسبة وفق الفئات العمرية.

وأشار حسين إلى أن منطقة طرطوس الصحية ستنفذ عبر مراكزها الصحية، سلسلة أنشطة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري، تمتد أسبوعاً وتركز على الكشف المبكر وتعزيز النشاط البدني، وتحسين الثقافة الغذائية والتشجيع على الفحوص الدورية.

وكان الفريق نفّذ محاضرة توعوية بعنوان “التدخل المبكر لمكافحة داء السكري”، تناولت أهمية الكشف والتشخيص المبكرين، ولا سيما لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي مع المرض، وضرورة الالتزام بالنظام الغذائي الموصوف طبياً وممارسة النشاط البدني وإجراء الفحوص الدورية للحد من خطر الإصابة ومضاعفات المرض.

يذكر أن الفريق الصحي الجوال التابع لمنطقة طرطوس الصحية قدم 211 خدمة صحية لـ87 شخصاً في قرية بيت جحي بريف المحافظة، شملت خدمات طبية وتغذوية، بهدف تلبية احتياجات الأهالي وتخفيف أعباء التنقل عنهم.