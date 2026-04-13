محافظ حلب يؤكد متابعة حادثة وفاة مواطن في مديرية النقل وتوقيف المشتبه بهم

1 Copy محافظ حلب يؤكد متابعة حادثة وفاة مواطن في مديرية النقل وتوقيف المشتبه بهم

حلب-سانا

أعرب محافظ حلب المهندس عزّام الغريب عن بالغ الحزن والأسى لوفاة المواطن يحيى نعناع في مديرية نقل حلب، مقدّماً التعازي والمواساة لذوي الفقيد ولأهالي المحافظة في هذا المصاب الأليم.

وأكد المحافظ في بيان اليوم الإثنين، أنه وجّه باتخاذ إجراءات فورية عقب الحادثة، شملت توقيف جميع المشتبه بهم، وإحالتهم إلى التحقيق المختص، تمهيداً لكشف ملابسات ما جرى، ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقاً للقانون.

وشدّد الغريب على أن ما حدث يخضع لمتابعة مباشرة، ولن يتم التعامل معه بشكل شكلي أو عابر، مؤكداً أن صون كرامة المواطنين، وضمان العدالة ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوز، هي مسؤوليات لا تهاون فيها.

