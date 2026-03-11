بمتابعة من محافظ السويداء.. إعادة التيار إلى مدينة السويداء ومنطقة شهبا بعد انقطاع دام 4 أيام

السويداء-سانا

أعلنت شركة كهرباء السويداء عن إعادة تأهيل الخط المغذي لمنطقة شهبا ومحطة تحويل السويداء الرئيسية، وذلك بعد انقطاع دام أربعة أيام، إثر استهداف الريف الغربي للسويداء من قبل المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء، الذي أدى إلى أعطال في الشبكة الكهربائية، وتقطع في الأمراس، في خطوط التوتر 66 ك.ف المغذي لمنطقة شهبا، ومحطة تحويل السويداء.

وأشارت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء إلى أن جهود تأهيل الخط كانت بمتابعة من محافظ السويداء مصطفى البكور، ومن ورشات شركة كهرباء السويداء، التي عملت على إصلاح الأعطال، بدعم لوجستي من فرع الهلال الأحمر العربي السوري لتأمين متطلبات العمل الميداني.

وأسهم تأهيل الخط في إعادة التغذية الكهربائية إلى آلاف المشتركين في مدينة السويداء ومنطقة شهبا، بعد فترة من الانقطاع.