مدير هيئة المواصفات والمقاييس: حريصون على تطوير منظومة القياس والمعايرة في ‏سوريا

دمشق-سانا

أكد مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ياسر عليوي، حرص هيئة ‏المواصفات على تطوير منظومة القياس والمعايرة وتحديث البنية التحتية الفنية ‏والمخبرية، بما ينسجم مع التطورات العلمية والتكنولوجية ويدعم مختلف القطاعات ‏الصناعية والإنتاجية والخدمية في سوريا.‏

وفي تصريح بمناسبة اليوم العالمي للقياس عبر قناة الهيئة على تلغرام اليوم الأربعاء نوه ‏عليوي بجهود الخبراء والفنيين والعاملين في مجال القياس والمعايرة، مؤكداً أهمية دورهم ‏في ترسيخ ثقافة الجودة والدقة والاعتمادية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الفني ‏والإنتاجي.‏

ولفت إلى أن علم القياس يشكل أحد الأسس الرئيسية لدعم التنمية الصناعية والاقتصادية، ‏لما له من دور في ضمان جودة المنتجات والخدمات ورفع موثوقيتها، بما يعزز تنافسية ‏المنتج الوطني في الأسواق المحلية والخارجية، مشيراً إلى ما تمثله أنظمة القياس ‏والمعايرة كعنصر أساسي في تطوير الصناعات وتحسين جودة الإنتاج، إضافة لدورها ‏في ضمان دقة النتائج الفنية والمخبرية ومواكبة المعايير الدولية الحديثة.‏

ويُحتفل باليوم العالمي للقياس في العشرين من أيار من كل عام، إحياءً لتوقيع اتفاقية المتر ‏عام 1875 بهدف التأكيد على أهمية علم القياس في دعم التطور العلمي والصناعي ‏وتعزيز دقة وجودة المنتجات والخدمات حول العالم.‏