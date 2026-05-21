مدير هيئة المواصفات والمقاييس: حريصون على تطوير منظومة القياس والمعايرة في ‏سوريا

دمشق-سانا
أكد مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ياسر عليوي، حرص هيئة المواصفات على تطوير منظومة القياس والمعايرة وتحديث البنية التحتية الفنية والمخبرية، بما ينسجم مع التطورات العلمية والتكنولوجية ويدعم مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية في سوريا.
وفي تصريح بمناسبة اليوم العالمي للقياس عبر قناة الهيئة على تلغرام اليوم الأربعاء نوه عليوي بجهود الخبراء والفنيين والعاملين في مجال القياس والمعايرة، مؤكداً أهمية دورهم في ترسيخ ثقافة الجودة والدقة والاعتمادية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الفني والإنتاجي.
ولفت إلى أن علم القياس يشكل أحد الأسس الرئيسية لدعم التنمية الصناعية والاقتصادية، لما له من دور في ضمان جودة المنتجات والخدمات ورفع موثوقيتها، بما يعزز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والخارجية، مشيراً إلى ما تمثله أنظمة القياس والمعايرة كعنصر أساسي في تطوير الصناعات وتحسين جودة الإنتاج، إضافة لدورها في ضمان دقة النتائج الفنية والمخبرية ومواكبة المعايير الدولية الحديثة.
ويُحتفل باليوم العالمي للقياس في العشرين من أيار من كل عام، إحياءً لتوقيع اتفاقية المتر عام 1875 بهدف التأكيد على أهمية علم القياس في دعم التطور العلمي والصناعي وتعزيز دقة وجودة المنتجات والخدمات حول العالم.