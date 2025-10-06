وزارة الدفاع: مزاعم قسد باستهداف الجيش لدير حافر هدفها التغطية على جرائمها بحق المدنيين

photo 2025 09 21 11 02 55 860x573 1 وزارة الدفاع: مزاعم قسد باستهداف الجيش لدير حافر هدفها التغطية على جرائمها بحق المدنيين
صورة من استهداف قسد لقرى وبلدات بريف حلب

دمشق-سانا

نفت وزارة الدفاع المزاعم التي تروّج لها قوات سوريا الديمقراطية حول استهداف الجيش العربي السوري للأحياء السكنية في دير حافر، مؤكدة أن هذه الادعاءات المضلِّلة تهدف إلى التغطية على جرائمها بحق المدنيين في مناطق شمال وشرق سوريا، ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والاستقرار.

وشددت إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة في تصريح لـ سانا على أن وحدات الجيش العربي السوري تمارس أعلى درجات ضبط النفس، وتختصر الرمايات في المرحلة الراهنة ضمن الحق في الرد على مصادر النيران، كما حصل مساء اليوم، حيث قامت وحدات الجيش العربي السوري بالرد على مصادر نيران “قسد” التي استهدفت قريتي حميمة والكيطة شرقي حلب.

وكانت قوات “قسد” استهدفت خلال الفترة الماضية عدداً من القرى والبلدات في ريف حلب الشرقي بالقذائف والصواريخ، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة عدد من عناصر الجيش والمدنيين في المنطقة.

