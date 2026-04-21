مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مسار العدالة الانتقالية

دمشق-سانا

وقّعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية السورية مذكرة تفاهم مع منظمة حراس الحقيقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم الجهود المبذولة في مسار العدالة الانتقالية.

وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المذكرة تهدف إلى تطوير مجالات العمل المشترك، ولا سيما في مجالات التوثيق، وبناء القدرات، وتعزيز دور المجتمع المدني في دعم مسارات العدالة.

وبينت الهيئة أن المذكرة تتضمن تنسيق الجهود لتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز العمل المؤسسي، بما يخدم الضحايا ويدعم تحقيق العدالة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الهيئة نحو بناء شراكات فاعلة مع المنظمات المعنية، بما يعزز التكامل في العمل ويخدم مسار العدالة الانتقالية في سوريا.