وزارة الأشغال توقّع مذكرة تفاهم مع شركة “خطيب وعلمي” الدولية

دمشق-سانا

وقَّعت الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، مذكرة تفاهم مع شركة “خطيب وعلمي” الاستشارية الدولية المتخصصة في مجالات الهندسة والخدمات الاستشارية المتعددة المجالات.

جرى التوقيع في مقر الوزارة بدمشق، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات التنسيقية التقنية، التي أسفرت عن التوصل إلى المذكرة، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في مشاريع إعادة الإعمار والبنى التحتية.

ويأتي توقيع المذكرة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكات مع الخبرات الإقليمية والدولية، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة الفنية والتقنية للمشاريع الوطنية، ودعم مسيرة إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في البلاد.

يشار إلى أن شركة “خطيب وعلمي” هي شركة استشارية هندسية متعددة التخصصات، تأسست في لبنان ولها فروع ومقرّات في عدة دول.

