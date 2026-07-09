بدأت رحلتها في الـ 13.. شابة أمريكية تقترب من زيارة جميع دول العالم وتحطيم رقم قياسي

واشنطن-سانا

تقترب الشابة الأمريكية صوفيا لي من إكمال رحلتها لزيارة جميع الدول والأقاليم المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، بعد أن قطعت شوطاً كبيراً في مغامرة بدأتها وهي في سن الـ 13 عاماً، لتصبح على بعد تسع دول فقط من تحطيم الرقم القياسي كأصغر شخص يحقق هذا الإنجاز.

وذكرت شبكة CNN أمس الأربعاء أن لي البالغة من العمر 20 عاماً زارت حتى الآن 186 دولة وإقليماً، وتسعى لتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم الأمريكية ليكسي ألفورد التي أكملت زيارة جميع الدول بعمر 21 عاماً و177 يوماً عام 2019.

وبدأت لي رحلتها الأولى منفردة عام 2019 إلى كوستاريكا، بعد حصولها على موافقة خطية من والديها، حيث شكلت التجربة نقطة تحول دفعتها إلى مواصلة استكشاف العالم والتعرف إلى ثقافات وشعوب مختلفة.

واعتمدت الشابة خلال رحلاتها على مصادر دخل متنوعة، من بينها تدريس اليوغا وإدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الإقامة والطعام، كما ساعدها التعليم المنزلي على تنظيم وقتها ومتابعة رحلاتها قبل تخرجها من المرحلة الثانوية في سن مبكرة.

وخلال محاولتها الرسمية لتحطيم الرقم القياسي، بدأت لي إجراءات التسجيل لدى موسوعة غينيس للأرقام القياسية، التي تتطلب توثيق الرحلات باستخدام أجهزة تتبع وبيانات نظام تحديد المواقع ووسائل نقل عامة في عدد من المراحل.

وزارت لي خلال رحلتها دولاً عدة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدة أن السفر الحقيقي لا يقتصر على المرور بالدول، بل يتطلب التعرف إلى السكان المحليين وتقاليدهم وأطعمتهم ومعالمهم الثقافية.

ورغم الصعوبات التي واجهتها، ومنها المرض والمخاطر في بعض الوجهات، تواصل لي رحلتها على أمل الوصول إلى فنزويلا خلال الفترة المقبلة لتكون المحطة الأخيرة ضمن قائمتها، معربة عن أملها بأن تلهم تجربتها الشباب لخوض تجارب جديدة واكتشاف مناطق أقل استكشافاً حول العالم.

وتجسد رحلة صوفيا لي تجربة استثنائية في السفر والاستكشاف، إذ تحولت مغامرة بدأت في سن مبكرة إلى مسار طويل لاكتشاف ثقافات وشعوب مختلفة، واقتراب من تحقيق إنجاز عالمي في عالم الرحلات.