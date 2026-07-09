غرام الذهب عيار 21 يرتفع 150 ليرة جديدة في السوق السورية‌‏ ‏

دمشق-سانا ‏

ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 150 ليرة ‏سورية جديدة، ‏مقارنةً بسعره الذي سجله أمس. ‏

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الخميس، ‏بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌‏15150 ليرة سورية جديدة للمبيع، ‏و14850 ليرة ‏للشراء. ‏

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 12950 ليرة سورية جديدة ‏للمبيع، و12650 ‏ليرة للشراء. ‏

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4112 دولاراً. ‏

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ 12 من ‏شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز ‏دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، ‏إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في ‏المحافظات. ‏