الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطناً من بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا‏

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مواطناً من بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي أثناء وجوده في ‏أرضه الزراعية غرب البلدة، قبل أن تقتاده إلى داخل الأراضي المحتلة.‏

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أنه لم ترد معلومات بشأن أسباب الاعتقال، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال أطلقت سراح ‏المواطن في وقت لاحق.‏

وكانت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أكثر من عشر آليات عسكرية توغلت صباح اليوم في المنطقة الواقعة بين ‏قريتي معرية وعابدين بريف درعا الغربي، ونفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين ‏السكان.‏

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على ‏المدنيين، من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، وتشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب ‏السوري باطلة ولاغية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية وفقاً للقانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‏بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.‏