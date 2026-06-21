الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطناً من بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مواطناً من بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي أثناء وجوده في أرضه الزراعية غرب البلدة، قبل أن تقتاده إلى داخل الأراضي المحتلة.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة أنه لم ترد معلومات بشأن أسباب الاعتقال، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال أطلقت سراح المواطن في وقت لاحق.
وكانت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أكثر من عشر آليات عسكرية توغلت صباح اليوم في المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين بريف درعا الغربي، ونفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المدنيين، من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، وتشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية وفقاً للقانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.