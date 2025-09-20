التأمينات الاجتماعية تنفذ أكثر من 790 زيارة تفتيشية لتعزيز بيئة العمل الآمنة في المنشآت

دمشق-سانا

نفذت مديرية الصحة والسلامة المهنية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ بداية العام الجاري حتى آب الماضي، 570 زيارة للمنشآت الصغيرة، و146 زيارة للمنشآت الكبيرة، و74 زيارة تفتيش خاصة بالمرسوم 346 المتعلق بالأعمال الشاقة والخطرة.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير المديرية محمد هاشم أن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة وطنية للتفتيش والتوعية بأهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، بهدف تأمين بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر.

وأضاف هاشم: “إن إجراءات الأمن والسلامة ليست خياراً إضافياً، بل ضرورة لحماية العمال والآلات والمنشآت والبيئة المحيطة، ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية وجودة العمل”.

التحديات في ترسيخ ثقافة السلامة المهنية

وبيّن هاشم أن الجولات الميدانية أظهرت أن الثقافة المتعلقة بآليات تطبيق هذه الإجراءات ما زالت بحاجة إلى ترسيخ أكبر لدى العمال وأصحاب العمل، الأمر الذي استدعى إصدار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التعميم رقم 227 لإطلاق زيارات توعوية مكثفة لمدة ثلاثة أشهر، بمعدل ثلاثة أيام أسبوعياً في مختلف المحافظات.

وأوضح أن الزيارات تتضمن لقاء أصحاب العمل أو ممثليهم، والتعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى جولات ميدانية لتحديد المخاطر في مواقع العمل وتوعية العمال بكيفية التعامل معها، مشيراً إلى أنه يتم توثيق كل زيارة بتقرير مفصل يتضمن توصيات عملية، مع منح المنشآت مهلة ثلاثة أشهر لتنفيذها.

الشراكة مع النقابات والاتحادات

وختم مدير الصحة والسلامة المهنية بالتأكيد على أن الزيارات التفتيشية تتم لكل القطاعات العامة والخاصة والمشتركة، كما يتم بالتعاون مع اتحاد نقابات العمال وغرف الصناعة والتجارة تنظيم محاضرات وورشات عمل ودورات توعوية خاصة بالسلامة والصحة المهنية تهدف إلى حماية العمال وتأمين بيئة عمل آمنة وصحية خالية من المخاطر وإصابات العمل.