وزير الزراعة يبحث مع وفد إيكاردا استئناف نشاط المركز الدولي للبحوث الزراعية في سوريا

IMG 20250916 233701 130 وزير الزراعة يبحث مع وفد إيكاردا استئناف نشاط المركز الدولي للبحوث الزراعية في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة أمجد بدر اليوم مع وفد من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) برئاسة مايكل بوم، سبل استئناف نشاط المركز في سوريا وتعزيز التعاون في مجال البحوث الزراعية ودعم المزارعين.

وخلال اللقاء الذي عقد في الوزارة، أشار الوزير بدر إلى تحديات القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية، من تضرر في البنية التحتية والتهجير القسري، مؤكداً أهمية دعم المنظمات والمراكز البحثية للفلاحين وإعادة تأهيل الأراضي، واستعادة البنك الوراثي وتدريب الكوادر السورية.

من جهته، بين رئيس الوفد استعداد المركز لاستئناف الأنشطة البحثية في محطة تل حدية بحلب، بعد الانتهاء من إعادة تأهيلها، مع التركيز على بنك الأصول الوراثية والمختبرات وتوظيف الكوادر المناسبة.

و”إيكاردا” منظمة دولية تعمل على إجراء البحوث لتوفير حلول زراعية قائمة على البحوث العلمية، وتحسين ظروف المزارعين ومرونة سبل العيش في المجتمعات الريفية في المناطق الجافة.

اللاذقية تحتفي بربيعها بمهرجان يروّج للمنتجات المحلية
معاون وزير الداخلية يجري جولة ميدانية على دوريات شرطة المرور في دمشق
ارتفاع أسعار الذهب 25 ألف ليرة في السوق السورية
المغتربون السوريون يحتفلون بعيد الفطر مع أهاليهم بعد سنوات من البُعد
مذكرة تفاهم لإشادة وتطوير منشآت ومواقع سياحية في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك