وزير الزراعة يبحث مع وفد إيكاردا استئناف نشاط المركز الدولي للبحوث الزراعية في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة أمجد بدر اليوم مع وفد من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) برئاسة مايكل بوم، سبل استئناف نشاط المركز في سوريا وتعزيز التعاون في مجال البحوث الزراعية ودعم المزارعين.

وخلال اللقاء الذي عقد في الوزارة، أشار الوزير بدر إلى تحديات القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية، من تضرر في البنية التحتية والتهجير القسري، مؤكداً أهمية دعم المنظمات والمراكز البحثية للفلاحين وإعادة تأهيل الأراضي، واستعادة البنك الوراثي وتدريب الكوادر السورية.

من جهته، بين رئيس الوفد استعداد المركز لاستئناف الأنشطة البحثية في محطة تل حدية بحلب، بعد الانتهاء من إعادة تأهيلها، مع التركيز على بنك الأصول الوراثية والمختبرات وتوظيف الكوادر المناسبة.

و”إيكاردا” منظمة دولية تعمل على إجراء البحوث لتوفير حلول زراعية قائمة على البحوث العلمية، وتحسين ظروف المزارعين ومرونة سبل العيش في المجتمعات الريفية في المناطق الجافة.