مشاهد جوية للدمار في قرية أبو طلطل بريف حلب الشرقي

سفارة السعودية في سوريا تقيم حفلاً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
خطاب النصر لرئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية
فرق الهلال الأحمر الإسعافية تواكب فعاليات الهلال الأحمر لضمان استجابة فورية لأي طارئ
حملة تشجير لزراعة مئات الأشجار المثمرة والحراجية في محيط سد درعا
بدء توافد الزوار إلى معرض دمشق الدولي للكتاب.
