مياه الحسكة تنشئ محطة لمعالجة المياه وتعبئة الصهاريج في مركدة

photo 2026 07 17 16 00 47 مياه الحسكة تنشئ محطة لمعالجة المياه وتعبئة الصهاريج في مركدة

الحسكة-سانا‏

أنشأت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة نقطة لتعبئة ‏الصهاريج، مزودة بمحطة لمعالجة المياه وتعقيمها، في ناحية مركدة بريف ‏المحافظة الجنوبي، بهدف تحسين خدمات مياه الشرب في المنطقة.‏

وأوضحت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أن المشروع ‏يأتي ضمن خطة الشركة لتحسين الواقع المائي في التجمعات التي تعتمد على ‏الصهاريج، من خلال توفير مياه معالجة وآمنة، ولا سيما مع تزايد الطلب خلال ‏فصل الصيف.‏

وتواصل الشركة تنفيذ عدد من المشاريع والأعمال المائية في ريف الحسكة ‏الجنوبي، بما يسهم في رفع جودة خدمات مياه الشرب وضمان استمرارية وصولها ‏إلى الأهالي.

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