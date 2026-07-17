مياه الحسكة تنشئ محطة لمعالجة المياه وتعبئة الصهاريج في مركدة

الحسكة-سانا‏

أنشأت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة نقطة لتعبئة ‏الصهاريج، مزودة بمحطة لمعالجة المياه وتعقيمها، في ناحية مركدة بريف ‏المحافظة الجنوبي، بهدف تحسين خدمات مياه الشرب في المنطقة.‏

وأوضحت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أن المشروع ‏يأتي ضمن خطة الشركة لتحسين الواقع المائي في التجمعات التي تعتمد على ‏الصهاريج، من خلال توفير مياه معالجة وآمنة، ولا سيما مع تزايد الطلب خلال ‏فصل الصيف.‏

وتواصل الشركة تنفيذ عدد من المشاريع والأعمال المائية في ريف الحسكة ‏الجنوبي، بما يسهم في رفع جودة خدمات مياه الشرب وضمان استمرارية وصولها ‏إلى الأهالي.