مياه الحسكة تنشئ محطة لمعالجة المياه وتعبئة الصهاريج في مركدة

الحسكة-سانا
أنشأت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة نقطة لتعبئة الصهاريج، مزودة بمحطة لمعالجة المياه وتعقيمها، في ناحية مركدة بريف المحافظة الجنوبي، بهدف تحسين خدمات مياه الشرب في المنطقة.
وأوضحت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أن المشروع يأتي ضمن خطة الشركة لتحسين الواقع المائي في التجمعات التي تعتمد على الصهاريج، من خلال توفير مياه معالجة وآمنة، ولا سيما مع تزايد الطلب خلال فصل الصيف.
وتواصل الشركة تنفيذ عدد من المشاريع والأعمال المائية في ريف الحسكة الجنوبي، بما يسهم في رفع جودة خدمات مياه الشرب وضمان استمرارية وصولها إلى الأهالي.