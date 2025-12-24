وزير التنمية الإدارية يبحث مع وزير الأشغال العامة والإسكان تطوير الهيكلية التنظيمية للوزارة

دمشق-سانا

بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، مع وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق اليوم، تحديث وتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة، بما يحقق التكامل بين وحداتها والجهات المرتبطة بها.

وتناول الاجتماع تحديد أدوار ومسؤوليات الإدارات المركزية والتخصصية، والمديريات الإدارية المساندة، إضافة للجهات المرتبطة بوزارة الأشغال العامة والإسكان، من خلال تحديد صلاحياتها في التخطيط والتنفيذ والإشراف، لتحقيق الترابط والتكامل فيما بينها.

وأشار الجانبان إلى دور الإدارات التخصصية في إنجاح مسيرة الوزارة ودورها في التخطيط والتطوير العمراني، من خلال جلب الكفاءات المتخصصة وتعزيز تخطيط الموارد البشرية والاستثمار الأمثل لرأس المال البشري، الذي بدوره يرفع الكفاءة المؤسسية، ويحقق التنمية العمرانية المنظمة، ويدعم ويحفز الاستثمار.

ونوّه الوزير السكاف بأهمية المديريات التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، باعتبار أن مهامها والمسؤوليات الموكلة إليها تُعدّ انعكاساً مباشراً للتوجهات التشغيلية للوزارة وهيكلها التنظيمي.

بدوره، أعرب الوزير عبد الرزاق عن تقديره لجهود وزارة التنمية الإدارية في دعم مسارات الإصلاح المؤسسي وتحديث الهياكل التنظيمية، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في رفع مستوى الأداء، ويعزز القدرة على تنفيذ الخطط والبرامج بكفاءة وفعالية، بما ينعكس إيجاباً على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر لتحديث الهياكل التنظيمية وتطوير آليات العمل، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويدعم جهود التنمية المستدامة، ويسهم في تحسين جودة الخدمات؛ بما يخدم المصلحة العامة.