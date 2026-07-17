أمطار غزيرة تتسبب بانهيار أرضي وإجلاء أكثر من 1100 شخص في الصين

بكين-سانا

أنقذت فرق الإنقاذ الصينية اليوم الجمعة عشرة أشخاص، وأجلت أكثر من 1100 ‏آخرين، إثر انهيار أرضي نجم عن أمطار غزيرة قرب نهر ووجيانغ في بلدية ‏تشونغتشينغ جنوب غربي البلاد.‏

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن السلطات المحلية قولها: إن الأشخاص ‏الذين جرى إنقاذهم بحالة مستقرة، ولم يتعرض أي منهم لإصابات تهدد حياته، فيما ‏نُقل السكان المقيمون قرب موقع الانهيار إلى مناطق آمنة.‏

وأدى الانهيار إلى تدفق كميات كبيرة من الصخور والأتربة أسفل المنحدر، ما ‏تسبب بطمر أكثر من عشرة مبانٍ سكنية ومحاصرة عدد من السكان، فيما تتواصل ‏عمليات البحث عن مفقودين محتملين.‏

وقال رئيس فريق إنقاذ متخصص في تشونغتشينغ جيانغ وي: إنه جرى إطلاق ‏عملية بحث وإنقاذ واسعة، بمشاركة 110 عناصر إنقاذ محترفين، بينهم خبراء في ‏الهندسة والجيولوجيا.‏

وأضاف: إن فرق الإنقاذ استخدمت نحو 50 مجموعة من معدات الرصد والبحث ‏والإنقاذ لدعم عمليات الإغاثة.‏

وعلقت السلطات مؤقتاً إمدادات المياه والكهرباء والغاز ضمن نطاق كيلومتر واحد ‏من المنطقة المتضررة، بهدف تسهيل تقييم المخاطر ومنع وقوع انهيارات أو ‏أضرار إضافية.‏

وكانت السلطات الصينية أعلنت في التاسع من تموز الجاري مصرع 39 شخصاً ‏جراء الفيضانات التي ضربت منطقة قوانغشي جنوب البلاد على مدى عدة أيام.‏