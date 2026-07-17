أمطار غزيرة تتسبب بانهيار أرضي وإجلاء أكثر من 1100 شخص في الصين

بكين-سانا
أنقذت فرق الإنقاذ الصينية اليوم الجمعة عشرة أشخاص، وأجلت أكثر من 1100 آخرين، إثر انهيار أرضي نجم عن أمطار غزيرة قرب نهر ووجيانغ في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن السلطات المحلية قولها: إن الأشخاص الذين جرى إنقاذهم بحالة مستقرة، ولم يتعرض أي منهم لإصابات تهدد حياته، فيما نُقل السكان المقيمون قرب موقع الانهيار إلى مناطق آمنة.
وأدى الانهيار إلى تدفق كميات كبيرة من الصخور والأتربة أسفل المنحدر، ما تسبب بطمر أكثر من عشرة مبانٍ سكنية ومحاصرة عدد من السكان، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين محتملين.
وقال رئيس فريق إنقاذ متخصص في تشونغتشينغ جيانغ وي: إنه جرى إطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة، بمشاركة 110 عناصر إنقاذ محترفين، بينهم خبراء في الهندسة والجيولوجيا.
وأضاف: إن فرق الإنقاذ استخدمت نحو 50 مجموعة من معدات الرصد والبحث والإنقاذ لدعم عمليات الإغاثة.
وعلقت السلطات مؤقتاً إمدادات المياه والكهرباء والغاز ضمن نطاق كيلومتر واحد من المنطقة المتضررة، بهدف تسهيل تقييم المخاطر ومنع وقوع انهيارات أو أضرار إضافية.
وكانت السلطات الصينية أعلنت في التاسع من تموز الجاري مصرع 39 شخصاً جراء الفيضانات التي ضربت منطقة قوانغشي جنوب البلاد على مدى عدة أيام.