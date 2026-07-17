مكافحة المخدرات تضبط 1.3 مليون حبة كبتاغون في حمص وتحبط تهريبها ‏خارج البلاد

حمص-سانا
أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة إلى خارج البلاد، خلال عملية أمنية نفذتها في محافظة حمص وأسفرت عن ضبط مليون و300 ألف حبة كبتاغون.
وأوضحت الإدارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن العملية جاءت بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، وأسفرت عن إلقاء القبض على المسؤول عن الشحنة، وضبط الحبوب المخدرة التي كانت مخبأة داخل دلاء بلاستيكية بقصد التمويه.
وأشارت إلى مصادرة الشحنة بالكامل، بينما تتواصل التحقيقات مع الموقوف لكشف شركائه وبقية المتورطين في العملية، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وتأتي العملية ضمن الجهود المستمرة لإدارة مكافحة المخدرات، في ملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة، وضرب وتفكيك الشبكات التي تعمل على تهريبها عبر الحدود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أبنائه.