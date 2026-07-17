مكافحة المخدرات تضبط 1.3 مليون حبة كبتاغون في حمص وتحبط تهريبها ‏خارج البلاد

حمص-سانا

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد ‏المخدرة إلى خارج البلاد، خلال عملية أمنية نفذتها في محافظة حمص وأسفرت ‏عن ضبط مليون و300 ألف حبة كبتاغون.‏

وأوضحت الإدارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن العملية جاءت بعد ‏عمليات رصد ومتابعة دقيقة، وأسفرت عن إلقاء القبض على المسؤول عن الشحنة، ‏وضبط الحبوب المخدرة التي كانت مخبأة داخل دلاء بلاستيكية بقصد التمويه.‏

وأشارت إلى مصادرة الشحنة بالكامل، بينما تتواصل التحقيقات مع الموقوف لكشف ‏شركائه وبقية المتورطين في العملية، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص واتخاذ ‏الإجراءات القانونية بحقه.‏

وتأتي العملية ضمن الجهود المستمرة لإدارة مكافحة المخدرات، في ملاحقة تجار ‏ومروجي المواد المخدرة، وضرب وتفكيك الشبكات التي تعمل على تهريبها عبر ‏الحدود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حفاظاً على أمن المجتمع ‏وسلامة أبنائه. ‏