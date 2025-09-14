وزير التنمية الإدارية: المنصّة الإلكترونية للشكاوى تعزّز الشفافية وثقة المواطن بالدولة

دمشق-سانا

أكد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، ‏أن إطلاق المنصّة الإلكترونية لتلقّي الشكاوى والبلاغات، من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية، خطوة مهمة تعزّز الشفافية والمساءلة.

وقال الوزير السكاف، في حسابه على منصة (X): إن “المنصة الإلكترونية تقرّب صوت المواطن من جهة الاختصاص، وتمد جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة”.

وكان رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد عمر قديد، أعلن الخميس الماضي إطلاق المنصة في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين، بما يدعم المشاركة المجتمعية في حماية المال العام ومكافحة الفساد.