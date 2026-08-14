وزير التنمية الإدارية: نبني منظومة مؤسسية متكاملة قادرة على الاستجابة للتحولات

دمشق-سانا
أكد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف أن المشاركة السورية في المؤتمر السنوي العام الخامس والعشرين حول «جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام» في مدينة صلالة بسلطنة عُمان، أتاحت الفرصة لعرض التجربة السورية في التحول المؤسسي، وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول العربية في مجال تطوير الإدارة الحكومية.
وأوضح الوزير السكاف عبر حسابه على منصة أكس أمس الخميس، أنه تحدث خلال المؤتمر عن تجربة سوريا في التحول المؤسسي من خلال ورقة بعنوان «من بناء المؤسسات إلى بناء المستقبل: خارطة التحول المؤسسي في الجمهورية العربية السورية»، تناولت رؤية وزارة التنمية الإدارية للانتقال من معالجة الاختلالات الإدارية بصورة جزئية إلى بناء منظومة مؤسسية متكاملة.
وأشار الوزير إلى أن الرؤية المطروحة تقوم على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتطوير إدارة الموارد البشرية، ورفع كفاءة المؤسسات، وتعزيز القدرات القيادية، وترسيخ ثقافة الأداء والنتائج، مبيناً أن بناء مؤسسات قادرة على الاستجابة للتحولات يمثل أساساً لرفع جاهزية الحكومات للمستقبل.
ولفت إلى أن جاهزية الحكومات تتطلب الاستثمار بكفاءة في الموارد والكفاءات، والاستفادة من البيانات في اتخاذ القرارات، وبناء بيئة إدارية أكثر مرونة وقدرة على التطور ومواكبة المتغيرات.
وبيّن الوزير أن المؤتمر أتاح فرصة لتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي، وفتح قنوات جديدة للتعاون، معرباً عن أهمية تعزيز الحضور السوري في المحافل العربية المتخصصة والاستفادة من التجارب والخبرات بما يخدم مسار الإصلاح الإداري والتحول المؤسسي في سوريا.
وشهد المؤتمر السنوي العام الخامس والعشرون حول «جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام»، الذي نظمته وزارة العمل في سلطنة عُمان بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية خلال الفترة بين 11 و13 الشهر الجاري، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء من عدد من الدول العربية، وبحث سبل تعزيز جاهزية الحكومات وتطوير قدراتها المؤسسية والإدارية لمواجهة التحولات المستقبلية، حيث انطلق الثلاثاء الفائت واختتمت أعماله أمس الخميس.
ويندرج المؤتمر ضمن الفعاليات العربية المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تطوير الإدارة الحكومية وبناء القدرات المؤسسية، ومناقشة الأدوات والسياسات التي تساعد المؤسسات الحكومية على رفع كفاءتها والاستجابة للمتغيرات والتحديات المستقبلية.