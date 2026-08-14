وزير التنمية الإدارية: نبني منظومة مؤسسية متكاملة قادرة على الاستجابة للتحولات

دمشق-سانا‏

أكد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف أن المشاركة السورية في المؤتمر ‏السنوي العام الخامس والعشرين حول «جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام» في مدينة ‏صلالة بسلطنة عُمان، أتاحت الفرصة لعرض التجربة السورية في التحول المؤسسي، ‏وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول العربية في مجال تطوير الإدارة الحكومية.‏

وأوضح الوزير السكاف عبر حسابه على منصة أكس أمس الخميس، أنه تحدث خلال ‏المؤتمر عن تجربة سوريا في التحول المؤسسي من خلال ورقة بعنوان «من بناء ‏المؤسسات إلى بناء المستقبل: خارطة التحول المؤسسي في الجمهورية العربية ‏السورية»، تناولت رؤية وزارة التنمية الإدارية للانتقال من معالجة الاختلالات الإدارية ‏بصورة جزئية إلى بناء منظومة مؤسسية متكاملة.‏

وأشار الوزير إلى أن الرؤية المطروحة تقوم على تحديث الأطر التشريعية ‏والتنظيمية، وتطوير إدارة الموارد البشرية، ورفع كفاءة المؤسسات، وتعزيز القدرات ‏القيادية، وترسيخ ثقافة الأداء والنتائج، مبيناً أن بناء مؤسسات قادرة على الاستجابة ‏للتحولات يمثل أساساً لرفع جاهزية الحكومات للمستقبل.‏

ولفت إلى أن جاهزية الحكومات تتطلب الاستثمار بكفاءة في الموارد والكفاءات، ‏والاستفادة من البيانات في اتخاذ القرارات، وبناء بيئة إدارية أكثر مرونة وقدرة على ‏التطور ومواكبة المتغيرات.‏

وبيّن الوزير أن المؤتمر أتاح فرصة لتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال ‏الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي، وفتح قنوات جديدة للتعاون، معرباً عن أهمية ‏تعزيز الحضور السوري في المحافل العربية المتخصصة والاستفادة من التجارب ‏والخبرات بما يخدم مسار الإصلاح الإداري والتحول المؤسسي في سوريا.‏

وشهد المؤتمر السنوي العام الخامس والعشرون حول «جاهزية الحكومات لمستقبل ‏مستدام»، الذي نظمته وزارة العمل في سلطنة عُمان بالتعاون مع المنظمة العربية ‏للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية خلال الفترة بين 11 و13 الشهر ‏الجاري، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء من عدد من الدول العربية، وبحث سبل ‏تعزيز جاهزية الحكومات وتطوير قدراتها المؤسسية والإدارية لمواجهة التحولات ‏المستقبلية، حيث انطلق الثلاثاء الفائت واختتمت أعماله أمس الخميس.‏

ويندرج المؤتمر ضمن الفعاليات العربية المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز تبادل ‏الخبرات والتجارب في مجالات تطوير الإدارة الحكومية وبناء القدرات المؤسسية، ‏ومناقشة الأدوات والسياسات التي تساعد المؤسسات الحكومية على رفع كفاءتها ‏والاستجابة للمتغيرات والتحديات المستقبلية.‏