وفد من وزارة الطوارئ السورية يطلع على تجربة الأردن في إدارة الطوارئ

عمان-سانا

اطلع وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية خلال زيارته إلى الأردن على منظومة الاستجابة الطارئة 911 وآلية عملها، وآليات الدفاع المدني وبرامجه التدريبية لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الطوارئ والكوارث.

وشملت زيارة الوفد الذي ضم معاون الوزير حسام حلاق ورئيس منظمة الدفاع المدني السوري منير مصطفى، أيضاً قيادة سلاح الجو الملكي الأردني، ومديرية الأمن العام الأردني، وقادة الفرق الأردنية المشاركة في إخماد الحرائق بسوريا، حيث عبر الوفد عن الشكر للجهود الكبيرة التي بذلتها القوات المسلحة الأردنية ودورها الفاعل في إخماد الحرائق، التي اندلعت مؤخراً في عدة مناطق سورية.

وأكد الوفد أن الجهود الاستثنائية التي بذلها فريق الإطفاء الأردني خلال مشاركته الفاعلة في مكافحة حرائق محافظة اللاذقية، تجسد المساندة الأخوية والمواقف التاريخية للمملكة في دعم أشقائها في الأزمات والكوارث.

كما زار الوفد أكاديمية الأمير “حسين بن عبد الله الثاني” للحماية المدنية، واطلع على برامج الدراسات العليا والاختصاصات المقدمة في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث.

وكانت فرق الدفاع المدني الأردني شاركت في عمليات إخماد الحرائق بريف اللاذقية الشهر الماضي إلى جانب فرق الدفاع المدني السوري.