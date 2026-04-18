توقف الاتصالات والإنترنت في القنيطرة جراء عطل مفاجئ على الكبل الضوئي

القنيطرة-سانا

توقفت خدمات الاتصالات والإنترنت في محافظة القنيطرة مساء اليوم السبت، جراء عطل على الكبل الضوئي الرئيسي الواصل إلى المحافظة، وتعمل الفرق الفنية على إصلاحه.

وأوضح مدير فرع الشركة السورية للاتصالات بالقنيطرة عدنان البكر في تصريح لمراسل سانا أن الكبل الضوئي الرئيسي الواصل بين محافظتي ريف دمشق والقنيطرة، تعرض لعطل مفاجئ أدى إلى توقف خدمات الاتصالات والإنترنت في المحافظة.

وأكد البكر أن الكوادر الفنية المتخصصة في فرعي اتصالات القنيطرة وريف دمشق، باشرت فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد مكان العطل وإصلاحه، بهدف إعادة الخدمات للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أنه في حال كانت ظروف العمل مناسبة لإنجاز عملية الإصلاح سيتم إعادة الخدمة خلال اليوم، وإن تعذر ذلك فسيتم استكمالها وعودة الاتصالات يوم غد الأحد.