‏”سيسكو” تُطلق دراسة متكاملة لتأهيل مبنى الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة ‏

دمشق-سانا
باشرت الشركة السورية للدراسات الهندسية والمساحية (سيسكو) التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، إعداد دراسة هندسية متكاملة لإعادة تأهيل مبنى الرعاية الاجتماعية الخاص بمتعددي وشديدي الإعاقة في دمشق، تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الاجتماعية والمؤسسية المقدمة لهذه الفئة.
وأوضح مدير عام (سيسكو) المهندس محمد هراوي في تصريح لمراسلة سانا اليوم الأربعاء، أن الدراسة تعتمد على آلية عمل متدرجة تمتد عبر ثلاث مراحل متكاملة، تشمل الأولى رفع المخططات المساحية، وإعداد تقارير الوضع الراهن لجميع الاختصاصات، إلى جانب تقديم الحلول المعمارية الملائمة، وإعداد تقارير السلامة الإنشائية للمبنى.
وأشار هراوي إلى أن الأعمال في المرحلة الثانية تتركز على صياغة وتقديم الإضبارة التنفيذية لجميع الاختصاصات الهندسية، وصولاً إلى المرحلة الثالثة والنهائية التي ستشهد استكمال وتجهيز الإضبارة التنفيذية الكاملة تمهيداً لبدء عمليات التأهيل الميداني.
وأكد هراوي أن الوزارة تسعى من خلال هذه الدراسة الهندسية إلى وضع رؤية فنية دقيقة تضمن إعادة تهيئة المبنى وفق أعلى المعايير المعمارية والإنشائية، بما يوفر بيئة آمنة ومجهزة تلبي الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة، وتعزز مستوى الرعاية المقدمة لهم.
وكانت الشركة السورية للدراسات الهندسية والمساحية (سيسكو) أعلنت في 16 من شهر تموز الجاري، اعتماد المخطط التنظيمي العام لمشروع “سوق الهال الجديد” الواقع بالقرب من مدينة الضمير بريف دمشق، وبدأت بإعداد الأضابير التنفيذية للمشروع، الذي يهدف إلى تنظيم النشاط التجاري وتوفير بيئة حديثة تلبي احتياجات المواطنين والسوق.