‏”سيسكو” تُطلق دراسة متكاملة لتأهيل مبنى الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة ‏

دمشق-سانا‏

باشرت الشركة السورية للدراسات الهندسية والمساحية (سيسكو) التابعة لوزارة الأشغال ‏العامة والإسكان، إعداد دراسة هندسية متكاملة لإعادة تأهيل مبنى الرعاية الاجتماعية ‏الخاص بمتعددي وشديدي الإعاقة في دمشق، تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الاجتماعية ‏والمؤسسية المقدمة لهذه الفئة. ‏

وأوضح مدير عام (سيسكو) المهندس محمد هراوي في تصريح لمراسلة سانا اليوم ‏الأربعاء، أن الدراسة تعتمد على آلية عمل متدرجة تمتد عبر ثلاث مراحل متكاملة، تشمل ‏الأولى رفع المخططات المساحية، وإعداد تقارير الوضع الراهن لجميع الاختصاصات، ‏إلى جانب تقديم الحلول المعمارية الملائمة، وإعداد تقارير السلامة الإنشائية للمبنى.‏

وأشار هراوي إلى أن الأعمال في المرحلة الثانية تتركز على صياغة وتقديم الإضبارة ‏التنفيذية لجميع الاختصاصات الهندسية، وصولاً إلى المرحلة الثالثة والنهائية التي ستشهد ‏استكمال وتجهيز الإضبارة التنفيذية الكاملة تمهيداً لبدء عمليات التأهيل الميداني.‏

وأكد هراوي أن الوزارة تسعى من خلال هذه الدراسة الهندسية إلى وضع رؤية فنية دقيقة ‏تضمن إعادة تهيئة المبنى وفق أعلى المعايير المعمارية والإنشائية، بما يوفر بيئة آمنة ‏ومجهزة تلبي الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة، وتعزز مستوى الرعاية المقدمة لهم.‏

وكانت الشركة السورية للدراسات الهندسية والمساحية (سيسكو) أعلنت في 16 من شهر ‏تموز الجاري، اعتماد المخطط التنظيمي العام لمشروع “سوق الهال الجديد” الواقع بالقرب ‏من مدينة الضمير بريف دمشق، وبدأت بإعداد الأضابير التنفيذية للمشروع، الذي ‏يهدف إلى تنظيم النشاط التجاري وتوفير بيئة حديثة تلبي احتياجات المواطنين والسوق. ‏