الفلبين تستبعد خفض الأنشطة العسكرية مع واشنطن جراء الحرب في الشرق الأوسط

photo 2026 08 18 15 57 18 الفلبين تستبعد خفض الأنشطة العسكرية مع واشنطن جراء الحرب في الشرق الأوسط
مصدر الصورة_Reuters

مانيلا-سانا

استبعدت الفلبين أي انخفاض في الأنشطة العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، في أعقاب إعادة نشر بعض الأصول الدفاعية الأمريكية في الشرق الأوسط.

ونقلت رويترز اليوم الثلاثاء عن المتحدث العسكري الفلبيني روي فينسنت ترينيداد، قوله في مؤتمر صحفي: إن نقل الأصول، بما في ذلك حاملة الطائرات “يو.إس.إس جورج واشنطن”، من المحيط الهادي إلى الشرق الأوسط، لم يثر أي شكوك حول التزام الولايات المتحدة.

وأضاف: “لا نتوقع أي تراجع أو تباطؤ في أنشطتنا.. الالتزام الدفاعي بين الولايات المتحدة والفلبين راسخ لا يتزعزع”.

وكان رئيس السياسات في وزارة الحرب الأمريكية، إلبريدج كولبي، جدد خلال زيارة إلى مانيلا الأسبوع الماضي التزام واشنطن حيال المنطقة، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تنسحب من آسيا.

وتربط الفلبين والولايات المتحدة معاهدة دفاع متبادل عمرها عقود، إضافة إلى اتفاقيات بشأن القوات الزائرة واستخدام واشنطن مختلف المواقع والقواعد الدفاعية في أنحاء الأرخبيل.

وبدأت حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس جورج واشنطن” قبل أيام التحرك من المحيط الهادئ باتجاه الشرق الأوسط لتحل محل حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن” التي تجاوزت فترة انتشارها 240 يوماً.

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